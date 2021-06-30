蔡英文、蘇貞昌民調死亡交叉　劉世芳：疫苗接種率更重要

近來最新民調顯示，總統蔡英文信任度再度低於50%，且蔡英文及行政院長蘇貞昌的不滿意度都高於滿意度，雙雙呈現死亡交叉，引起政壇關注。立法院民進黨團今（30）召開記者會，會後被問及此事時，黨團書記長羅致政說，民調起起伏伏隨疫情波動，政府現在關注的不是民調數字，而是確診數字、疫苗數字；黨團幹事長劉世芳也說，現在政府也很在意疫苗接種人口涵蓋率，喊話接種比率較低的國民黨執政縣市應盡快接種。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據美麗島最新民調，蔡英文信任度方面，48.3%國人表示信任，46.3%國人表示不信任，未明確回答者有5.4%。相較上月調查，信任度比上月微增0.2%，不信任者比上月略減0.4%。

另蔡英文執政表現，有47.6%國人表示滿意，較上月減少1.3%；49.1%國人表示不滿意，比上月多了1.8%。這是美麗島電子報民調自2019年11月以來首次，民眾對蔡英文執政不滿意度高於滿意度。

而蘇貞昌施政表現則有44.3%國人滿意，50.5%國人不滿意，未明確回答者有5.2%。滿意者比上月少了2%，不滿意者比上月多了1.6%，這也是蘇內閣團隊就任後新高。

羅致政對此表示，任何國家政府的民調在疫情中一定會受影響，不只台灣，英國、加拿大、日本與韓國都有這樣的現象，隨著疫情控制，民意會起起伏伏。羅說，民進黨團不會用死亡交叉字眼，因為這是高高低低的過程，對政府來講，現在不是在意民調高低，而是關注確診數字高低，這才是關鍵，因為政府在意如何把疫情控制下來，而政府也最努力拚疫苗數字，希望疫苗都能快速且依順序進來台灣。

劉世芳也說，現在最在意的是疫苗接種人口涵蓋率，現在只有8.04%，在民進黨執政縣市接種人口涵蓋比例相對比較高，要呼籲國民黨，現在藍營執政縣市較多，如果持續壓低疫苗接種涵蓋率，這對全國並非好的訊息，這是不分藍綠的，希望大家攜手合作，早日脫離疫情的負面影響。

民進黨立委許智傑也說，疫情三級警戒期間，民眾心情普遍會比較低落，相信總統跟院長及政治團隊會積極繼續努力，希望能盡快擺脫疫情，才能贏得民心。