COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／橘貓進廁所「密室消失2天」　奴才：真的很會躲！

▲橘貓躲進廁所後消失兩天，躲在一個意想不到的地方。（圖／網友鍾米修授權提供）
▲橘貓躲進廁所後消失兩天，躲在一個意想不到的地方。（圖／網友鍾米修授權提供）

文/寵毛網

2021-06-30 22:00:00

密室消失事件！網友鍾米修家有隻頑皮的橘貓，每當牠進入廁所後就會施展「隱身魔法」，消失在密閉空間，讓人怎麼找都找不到，而這次意外發現牠的「秘密空間」，這地方讓奴才不禁大嘆：「這貓也太會躲了吧！」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲今天的主角神奇橘貓「辛巴」。（圖／網友鍾米修授權提供） 
▲今天的主角神奇橘貓「辛巴」。（圖／網友鍾米修授權提供） 
▲看來辛巴是玩具總動員的隱藏版角色！（圖／網友鍾米修授權提供） 
▲看來辛巴是玩具總動員的隱藏版角色！（圖／網友鍾米修授權提供） 
▲辛巴：嘿嘿！我超愛廁所～（圖／網友鍾米修授權提供） 
▲辛巴：嘿嘿！我超愛廁所～（圖／網友鍾米修授權提供） 
辛巴是隻未滿兩歲的小男生，雖有橘貓血統，身材卻苗條纖細、像隻小小男模！因為奴才工作關係，辛巴一同遷居到台北，在信義區的租屋處中，牠非常鍾意廁所的設計，常常在裡頭待上很長的時間，有時窩在圓形洗手台裡，有時則驅動自己纖瘦的身軀，跳至廁所層架俯瞰全屋。

▲回到雲林老家後，辛巴也喜歡躲在廁所裡，大家能從這張找片找到貓咪的身影嗎？（圖／網友鍾米修授權提供） 
▲回到雲林老家後，辛巴也喜歡躲在廁所裡，大家能從這張找片找到貓咪的身影嗎？（圖／網友鍾米修授權提供） 
後續因工作到了個階段，一人一貓搬回雲林老家，也許太久沒回來，辛巴對環境感到不熟悉，只有吃飯時會主動現身，其他時間都「隱身躲藏」，讓鍾先生在家四處搜尋了2天都找不到！某次他在上廁所時，突然聽到辛巴項圈上鈴鐺響動的聲音，這讓他非常驚訝，在這麼一個小小的密閉空間，貓咪到底是躲到哪裡去了呢？

不得不說這地方實在是太隱密啦！要不是鈴鐺的輔助，想必辛巴的秘密基地永遠都沒有曝光的那天。網友們對這則故事也有許多想法：「我都靠搖飼料罐子找貓」、「神級躲貓貓」、「這真的會找到崩潰！臭小孩」、「餵胖一點就進不去了」、「我的貓也是躲在那，我嚇死了！原本以為是掉到馬桶不小心被沖掉，我還抱著馬桶哭很久，啊啊啊～兒啊！我聽到你的聲音了！媽媽也跟著你一起去糞管了！」。（編輯：李惠婷）

▲辛巴在馬桶底下的空間躲得很開心。（圖／網友鍾米修授權提供）
▲辛巴在馬桶底下的空間躲得很開心。（圖／網友鍾米修授權提供）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
80.95%19.05%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.46%82.54%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.68%7.32%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
84.11%15.89%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.87%90.13%
2021-06-28-2021-07-01
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀