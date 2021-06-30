白宮否認用疫苗換晶片　許智傑：反觀中國以疫謀霸

第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談台灣時間今（30）日早上展開，外界好奇美國援台疫苗是否為換取台灣半導體的條件，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）否認此事，更稱美國有留意到，台灣取得疫苗的途徑被截斷。民進黨立委許智傑對此回應，這是患難見真情，美國援助不設政治前提，不求台灣的回報，這才是真正的朋友。

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白宮發言人莎琪在29日被問及，是否有任何跡象表明，美國決定向台灣提供疫苗，是要從台灣獲取半導體之交換條件。莎琪對此強調，不該有這樣的揣測，她還說，美國留意到台灣取得疫苗的途徑被截斷（cut off），這是一個因素。

許智傑對此表示，這就是患難見真情，謝謝美國日本甚至立陶宛對台灣疫苗的幫忙，民主陣營的相互幫助，與獨裁中國的背後有目的不同。他說，美國援助不設政治前提，不求台灣的回報，這才是真正的朋友；反觀中國用疫苗要脅受贈國家，近期逼烏克蘭退出新疆人權宣言和要非洲南美配合中國的要求，這種國家不是朋友，中國以疫謀霸的野心，已經讓全世界的民主陣營看破腳手了。

王定宇表示，莎琪提到的事，其實就是台灣取得疫苗的管道被中國惡意截斷，且金融時報也有深入報導，中國利用台灣爆發疫情，發動假錯消息攻勢，這兩件事都證明是假消息，更嚴重的是台灣內部的特定人士把這樣的消息經過報導，反而變成正當散播了。

王定宇說，政府有注意到，透過外交實力與互信，讓美國與日本援助台灣疫苗，這不是施捨，是外交實力，這是相當值得讚賞的事。