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林志玲沒邀請參加婚禮　劉德華曝真相：她變了

▲林志玲（右圖）視劉德華為偶像，雙方交情匪淺。（圖／資料照）
▲林志玲（右圖）視劉德華為偶像，雙方交情匪淺。（圖／資料照）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-30 12:00:44｜2021-06-30 12:04:55

劉德華（華仔）2004年和林志玲在金馬獎上演「愛的抱抱」，成為頒獎典禮的經典畫面，兩人後來合作電影《天機：富春山居圖》成為好友，不過2年前林志玲與AKIRA在台南舉辦婚禮，座上嘉賓卻沒有華仔，事後華仔也在節上公開原因，坦言：「志玲變了！」

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▲▼劉德華（又）、林志玲「愛的抱抱」成為金馬獎的經典畫面。（圖／金馬影展YouTube）
▲▼劉德華（右）、林志玲「愛的抱抱」成為金馬獎的經典畫面。（圖／金馬影展YouTube）
▲▼劉德華（又）、林志玲「愛的抱抱」成為金馬獎的經典畫面。（圖／金馬影展YouTube）
林志玲當年大婚，邀請演藝圈眾星出席，劉德華卻不在賓客名單上，事後華仔上節目被問到此事，直呼：「志玲變了，十分的小氣！」他自爆打電話問林志玲，為什麼結婚不邀請他，「最後竟然被她拒絕了」，華仔最後吐出對方給的理由，「志玲調侃說，如果我來了，大家都會關注你，誰會注意到她！」

▲林志玲2019年和AKIRA在台南舉行世紀婚禮。（圖／記者陳明安攝）
▲林志玲2019年和AKIRA在台南舉行世紀婚禮。（圖／記者陳明安攝）
劉德華和林志玲逗趣的互動不只這樁，多年前兩人一同上大陸節目《魯豫有約》，進行互問互答橋段，林志玲問華仔：「我哪個部位最吸引你？」後來自覺用詞不妥，急忙修正：「是說哪個地方最吸引你？」

華仔見到林志玲臉紅、面露尷尬狀，反而態度輕鬆地回：「其實很難有外表能吸引到我，吸不吸引要交往才知道！」接著反問女方：「志玲妳有空嗎？」不僅一秒替對方解圍，也避掉談外表有物化女性之嫌，讓人佩服他的機智和紳士。（編輯：楊穎軒）

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