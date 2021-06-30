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高雄美味線上訂　「雄夯宅美食」逾300家餐飲祭優惠

▲鼓山渡船頭大碗公冰店，開店初衷因老闆覺得大家一起坐下來吃冰聊天很溫馨，所以選在高雄港邊開冰店。（圖／高市府觀光局提供）
▲鼓山渡船頭大碗公冰店，開店初衷因老闆覺得大家一起坐下來吃冰聊天很溫馨，所以選在高雄港邊開冰店。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-06-30 12:02:14

全國三級警戒期間，高市府觀光局為延續高雄美食不間斷，攜手知名網路社團號召超過300家餐飲業者，在「高雄旅遊網」上推出線上美食活動，共推「雄夯宅美食」專區，並鼓勵商家加入市府「高雄好家載」系統，協助店家的曝光度帶動民眾的點餐率。

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觀光局指出，活動推出短短2周，已廣納超過300家業者加入，市場反應熱烈，觀光局提供資源建置一個簡單平台，讓這些店家可以分享及傳遞令人想念的高雄味。另外也特別邀請到一些知名店家分享高雄人心目中的高雄味，及面對突如其來的疫情影響，如何調整經營節奏、重新出發的心路歷程。

▲「雄夯宅美食」活動推出短短2周，已廣納超過300家業者加入。（圖／高市府觀光局提供）
▲「雄夯宅美食」活動推出短短2周，已廣納超過300家業者加入。（圖／高市府觀光局提供）
當中許多美食店家都有耐人尋味的美食故事，而且店內食材也多選用高雄在地水果、海鮮跟農產品。名廚簡天才表示，目前因疫情影響，調整營業方式將餐食改為外帶，也把店裡很多招牌菜做成冷凍或真空料理包，讓客人輕鬆外帶回家享用，開發出不同的「線上商機」，在後疫情時代餐飲的變化是很大的，將持續因應調整，製作做好的、更多元的料理，守護大家記憶的高雄味。

觀光局進一步指出，「雄夯宅美食」專區內也將配合店家方案，不定期推出各項吸睛優惠，包含「買一送一」、「第二件3折」、「加1元多一件」、「168套餐」等，也希望以親民且超值的價位，鼓勵市民朋友把喜愛的高雄味帶回家與最愛的家人朋友享用，用實際行動支持店家，守護自己喜愛的高雄味，讓他們繼續傳承下去。更多資訊請洽高雄旅遊網「雄夯宅美食」專區。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.86%82.14%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.93%8.07%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
81.43%18.57%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.09%90.91%
2021-06-28-2021-07-01
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