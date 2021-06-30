高雄美味線上訂　「雄夯宅美食」逾300家餐飲祭優惠

全國三級警戒期間，高市府觀光局為延續高雄美食不間斷，攜手知名網路社團號召超過300家餐飲業者，在「高雄旅遊網」上推出線上美食活動，共推「雄夯宅美食」專區，並鼓勵商家加入市府「高雄好家載」系統，協助店家的曝光度帶動民眾的點餐率。





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觀光局指出，活動推出短短2周，已廣納超過300家業者加入，市場反應熱烈，觀光局提供資源建置一個簡單平台，讓這些店家可以分享及傳遞令人想念的高雄味。另外也特別邀請到一些知名店家分享高雄人心目中的高雄味，及面對突如其來的疫情影響，如何調整經營節奏、重新出發的心路歷程。





▲「雄夯宅美食」活動推出短短2周，已廣納超過300家業者加入。（圖／高市府觀光局提供）

觀光局進一步指出，「雄夯宅美食」專區內也將配合店家方案，不定期推出各項吸睛優惠，包含「買一送一」、「第二件3折」、「加1元多一件」、「168套餐」等，也希望以親民且超值的價位，鼓勵市民朋友把喜愛的高雄味帶回家與最愛的家人朋友享用，用實際行動支持店家，守護自己喜愛的高雄味，讓他們繼續傳承下去。更多資訊請洽高雄旅遊網「雄夯宅美食」專區。



