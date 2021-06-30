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《財富老司機》斜槓族必修起源　自由工作者經典之作

▲本集《財富老司機之每週一刻．上車囉！》就要介紹斜槓族起源的經典著作《大象與跳蚤：組織與個人的新關係》，探索如何每個人都能擁抱組合式工作。
▲本集《財富老司機之每週一刻．上車囉！》就要介紹斜槓族起源的經典著作《大象與跳蚤：組織與個人的新關係》，探索如何每個人都能擁抱組合式工作。

生活財經中心/綜合報導

2021-06-30 21:00:00

隨著自動化與人工智慧的興起，許多上班族不再執著於單一企業、行業、職稱，而變成「斜槓族」，但說到率先提出自由工作者，斜槓工作趨勢的先驅者，就不能不提到查爾斯‧韓第，本集《財富老司機之每週一刻．上車囉！》就要介紹這位大師級人物的經典著作《大象與跳蚤：組織與個人的新關係》，探索如何每個人都能擁抱組合式工作。

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1980年代，英國當代管理思想大師韓第就預言，在這個更加彈性的世界，每個人都會經歷到離開組織，變成獨立工作者的情況。如今，實行終身雇用制的企業愈來愈少，職場轉換跑道已成常態。我們（跳蚤）與組織（大象）該維持怎樣的關係？我們又要如何學習推銷自己並自我訂價、如何安排自己的學習發展、平衡自己的工作與婚姻，並找到生命與工作的意義？

 在《大象與跳蚤》中，韓第從轉成獨立工作者那天起回顧自己的一生，從教育、婚姻、宗教、社會架構、管理思潮、資本主義，到個人的心理建設，來探討他一生中所看到的組織與個人之間關係的變化。他拋棄「工作與生活平衡」的概念，提出「組合式工作」的思考，認為一個人不該只考量領薪水的工作，還需要考量洗衣、燒飯等家庭工作、回饋社會的奉獻性工作、以及投資在終身學習上。

黃丹透過書中所述，相當有感而發，她指出，如今正逢疫情時代的來臨，很多人都是在家辦公的，你的辦公地點不見得會鎖在一個辦公室裡面，我們現在越來越多的所謂的「斜槓」詞彙的概念，事實上在很久以前就出現了，由查爾斯‧韓第所提出來的，這位大師發現大家應該會變成所謂的自由工作者，趨勢會越來越明顯，因為終身的雇傭制度有一天一定會消失的，我們的生活也不會只有領這份工作薪水而已，工作其實應該有四大塊像是「組合式生活」，另外，還有「酢漿草組織」、「S曲線」、「跳蚤工作者」等概念。

黃丹指出，韓第49歲那年起，身體力行他的理論，離開組織，成為不折不扣的「跳蚤」和「組合工作者」，身兼自由作家、廣播節目主持人、教授、演說家、企管顧問等多職。背後所支撐的信念，就是好好的培養自己，不論何時開始都不會太晚，所以不要再去盲目尋找所謂的賺錢行業，要找的是那個讓你熱情永不滅的行業，他才是真正讓你可以出頭的一個方式，只要你能夠找到那個專長、專門，就可能用你的自己的專長，為你自己開出一片美麗的天空。

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