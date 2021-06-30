中市「有單不給打」　七旬長者罵「莊孝維」

台中市今(30)

開放75、76歲以上接種AZ疫苗，

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市民政局長吳世瑋說，之前因緩打潮，每日約僅3成民眾來打疫苗，以3成估算這波疫苗接種數，推測可能是受印度變種病毒確診個案影響，他強調，因接種踴躍，今不會有殘劑供其餘民眾接種，「確實估錯了，十分抱歉」；但收到通知單的長輩週六起都能到各站點打莫德納疫苗。