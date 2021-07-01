房地合一2.0／中小型建商衝擊大　專家：未來將是新時代

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住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，房地合一稅2.0上路前，各界預期會出現「逃命潮」，目前看起來逃命潮於6月中旬前就已結束，畢竟新成屋交屋最快約需兩個禮拜，所以不少人會趕在這之前成交，如果拖到現在6月底就已經來不及。
與房地合一稅2.0上路後，影響最大還是在預售屋市場。徐佳馨預期，這波政策尤其對中小型建商影響最大，甚至可能將對整個市場進行盤整，「未來將是新時代」。
她解釋，過去不少業者是靠著預售的錢來進行周轉，但現在短期交易的利潤不在，因此無法有更多資金能夠活用，最後可能會有部分中小型建商因周轉不靈而倒閉。
重稅課不到一般屋主 買房需求回歸自用為主
至於一般民眾方面，徐佳馨強調，對一般持有屋主而言，房地合一稅2.0影響不至於太大，要適用此稅得要是在2016年之前購入的消費者；而對想要賣房的屋主而言，持有短期再賣出且有賺錢才要繳稅，目前看來也沒有屋主會想賠錢賣，多持有幾年也不會有太大影響。
對於想買房的消費者，徐佳馨建議，買房還是回歸自用為主，但這時間買預售要特別小心，尤其是購入中小型建商的產品，要特別注意該業者的資金流動是否順暢，否則購入預售屋後遇到建商倒閉可能求償無門。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐也表示，近期的急售物件可能來自於工作受影響而停擺的屋主，或是趕在房地合一2.0上路前急脫手的物件，都屬於特殊個人狀況，可遇而不可求，建議想要撿便宜的購屋者，一定要積極看屋，並和房仲保持密切聯繫，讓業務了解你是屬於積極買方，不過遇到低價物件也不要盲目接手，應以自身需求為前提，符合自住實用性、未來脫手性，因此還是以市場主流產品為優先，像是兩到三房物件，參照實價登錄若有一成左右的價差，就可以考慮出手。
張旭嵐指出，若因房地和一新制上路而急售的物件，多半是重劃區的預售屋或新成屋產品，購屋者對於區域沒有指定，可以透過房仲了解重劃區轉售物件，是否有價格空間，不過自用者應先考量目前入住率，以及周邊機能發展，可以選發展相對成熟的區域為優先，避免為了撿便宜而犧牲了居住品質。
炒短線投資客受打壓 資產大戶看好中長期不受影響
至於短期投資客方面，張旭嵐則說：「可能如意算盤要重新算了！」確實先前有投資客可能持有1、2年就可以轉售，但這些人受到稅制打壓，利潤空間都被吃掉了，賺得利潤減少，風險又更大，再加上近期打房政策每幾個月就來一次，未來可能會變成買方市場，由買方來議價、壓價，當然這就是政府所希望得，由政策來抑制短期投資買氣的。
不過，張也強調，對投資大戶而言，動產仍是很好的投資工具，畢竟他們可能是觀察到某些特定區域的發展，看好未來該地區房市的中長期利潤，且高資產族資金較為雄厚，並部會急著要於短期兌現利潤。
另外，與房地合一稅2.0同期上路的，還有「實價登錄2.0」。徐佳馨分析，房仲業者其實看好此措施，實價登錄2.0上路後，可終結預售市場亂象，「不會讓市場亂七八糟」，同時也對消費者也比較有保障，也一定程度限縮資訊不對等所產生的不當利潤。