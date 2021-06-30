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疫苗接種涵蓋率8.35％　女子接種莫德納8日後出現肺炎

▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）
▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-30 15:16:55

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(30)天下午再度召開疫情說明記者會，公布國內新增55例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增5例死亡個案。

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指揮中心表示，截至目前為止，國內疫苗累計接種 2002677 人次，其中AstraZeneca接種1872246人次，Moderna接種130431人次，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率約8.35%。

另外，29日新增34例(15 女 19 男)疑似 AstraZeneca 疫苗接種後其他嚴重不良事件，發病年齡21至97歲，為接種疫苗後1日內至17日間發生，包含疑似為血小板低下、下肢深部靜脈血栓、肺栓塞、血栓併血小板低下、腦中風、硬腦膜下出血、癲癇、心肌梗塞、心衰竭與胸積水、顏面神經麻痺、過敏反應（發燒與皮膚出疹等）、接種疫苗前有開放性傷口後續發生敗血性休克、雙側缺血性視神經病變，與診斷未明之發炎指數變高（接種當日肢體無力、寒顫）、全身無力與意識不清、發燒與意識不清、呼吸衰竭、肝功能異常與肺水腫、瘀青、胸悶與暈厥等情形。

同期間新增通報1例，1名女子疑似 Moderna疫苗接種後其他嚴重不良事件，發病年齡46歲，為接種疫苗後8日間發生，疑似接種部位蜂窩性組織炎與左下肺葉肺炎。

另外，疫苗新增不良通報中，30號有新增12例死亡，死亡年齡為55至89歲間（其中7人為75歲以上長者），為疫苗接種後1日至13日間發生。

目前累計 253 例(125 女 128 男)COVID-19 疫苗接種後發生死亡之不良事件，死亡年齡為41至101歲間（其中194人為75歲以上長者，1例危及生命轉死亡通報）。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至6月30日確診13579例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至6月30日確診13579例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.24%81.76%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.17%7.83%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
80.56%19.44%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.55%90.45%
2021-06-28-2021-07-01
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