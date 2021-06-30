疫苗接種涵蓋率8.35％　女子接種莫德納8日後出現肺炎

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另外，29日新增34例(15 女 19 男)疑似 AstraZeneca 疫苗接種後其他嚴重不良事件，發病年齡21至97歲，為接種疫苗後1日內至17日間發生，包含疑似為血小板低下、下肢深部靜脈血栓、肺栓塞、血栓併血小板低下、腦中風、硬腦膜下出血、癲癇、心肌梗塞、心衰竭與胸積水、顏面神經麻痺、過敏反應（發燒與皮膚出疹等）、接種疫苗前有開放性傷口後續發生敗血性休克、雙側缺血性視神經病變，與診斷未明之發炎指數變高（接種當日肢體無力、寒顫）、全身無力與意識不清、發燒與意識不清、呼吸衰竭、肝功能異常與肺水腫、瘀青、胸悶與暈厥等情形。
同期間新增通報1例，1名女子疑似 Moderna疫苗接種後其他嚴重不良事件，發病年齡46歲，為接種疫苗後8日間發生，疑似接種部位蜂窩性組織炎與左下肺葉肺炎。
另外，疫苗新增不良通報中，30號有新增12例死亡，死亡年齡為55至89歲間（其中7人為75歲以上長者），為疫苗接種後1日至13日間發生。
目前累計 253 例(125 女 128 男)COVID-19 疫苗接種後發生死亡之不良事件，死亡年齡為41至101歲間（其中194人為75歲以上長者，1例危及生命轉死亡通報）。
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