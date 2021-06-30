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41萬劑莫德納疫苗來了！陳時中：今天下午4：40抵台

▲指揮中心針對疫苗做出回應。（圖／美聯社／達志影像）
▲指揮中心針對疫苗做出回應。（圖／美聯社／達志影像）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-30 14:13:49｜2021-06-30 14:28:33

中央流行疫情指揮中心今(30)天捎來好消息，第三批Moderna疫苗41萬劑，已於歐洲時間6月29日晚上9時30分自阿姆斯特丹啟運，預定今日下午4時40分抵達桃園國際機場。指揮官陳時中提到，這41萬劑莫德納疫苗，是我們雙邊採購的一部分。

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陳時中也表示，這批莫德納疫苗包裝因為是雙邊採購，跟先前美國贈送包裝不一樣，會是多劑型包裝每瓶10人份，指揮中心表示，本批疫苗為我國與供應商採購之一部分，首批15萬劑已於5月28日、第二批24萬劑也於6月18日分別到貨。今日抵臺疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心指出，該中心已於今(2021)年2月8日與美國Moderna公司簽署505萬劑COVID-19疫苗供應合約，該疫苗為多劑型包裝(每瓶10人份)，存放於-20℃可保存6個月，於2-8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94%。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至6月30日確診13579例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至6月30日確診13579例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.86%82.14%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.93%8.07%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
81.43%18.57%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.09%90.91%
2021-06-28-2021-07-01
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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