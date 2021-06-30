41萬劑莫德納疫苗來了！陳時中：今天下午4：40抵台

中央流行疫情指揮中心今(30)天捎來好消息，第三批Moderna疫苗41萬劑，已於歐洲時間6月29日晚上9時30分自阿姆斯特丹啟運，預定今日下午4時40分抵達桃園國際機場。指揮官陳時中提到，這

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指揮中心表示，本批疫苗為我國與供應商採購之一部分，首批15萬劑已於5月28日、第二批24萬劑也於6月18日分別到貨。今日抵臺疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心指出，該中心已於今(2021)年2月8日與美國Moderna公司簽署505萬劑COVID-19疫苗供應合約，該疫苗為多劑型包裝(每瓶10人份)，存放於-20℃可保存6個月，於2-8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94%。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至6月30日確診13579例。（圖／NOWnews製表）