41萬劑莫德納抽驗完畢！食藥署：最快7天完成封緘

中央流行疫情指揮中心今(30)天捎來好消息，第三批Moderna疫苗41萬劑，已於歐洲時間6月29日晚上9時30分自阿姆斯特丹啟運，預定今日下午4時40分抵達桃園國際機場。指揮官陳時中提到，這41萬劑莫德納疫苗，是我們雙邊採購的一部分。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-30 19:08:14｜2021-06-30 19:10:12
食品藥物管理署，也在晚間發布新聞稿表示，已經於6月30日晚間完成Moderna公司第三次輸入之COVID-19疫苗共410400劑的冷鏈查核與樣品抽取，並攜回食藥署實驗室進行檢驗，若審查文件資料與檢驗皆合格，最快可於7日後驗畢並核發封緘證明書。
食藥署表示，本次輸入之Moderna COVID-19疫苗計410400劑，於6月30日傍晚自荷蘭空運抵台入庫，食藥署同步派員赴倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈（保存於-25℃至-15℃），並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，在-20℃冷凍倉儲封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室，進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格，食藥署最快於7月7日驗畢並核發封緘證明書，後續完成共409800劑封緘後，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。
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