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41萬劑莫德納抽驗完畢！食藥署：最快7天完成封緘

▲41萬劑莫德納疫苗，今（30）天抵台。（圖／指揮中心提供）
▲41萬劑莫德納疫苗，今（30）天抵台。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-30 19:08:14｜2021-06-30 19:10:12

中央流行疫情指揮中心今(30)天捎來好消息，第三批Moderna疫苗41萬劑，已於歐洲時間6月29日晚上9時30分自阿姆斯特丹啟運，預定今日下午4時40分抵達桃園國際機場。指揮官陳時中提到，這41萬劑莫德納疫苗，是我們雙邊採購的一部分。

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食品藥物管理署，也在晚間發布新聞稿表示，已經於6月30日晚間完成Moderna公司第三次輸入之COVID-19疫苗共410400劑的冷鏈查核與樣品抽取，並攜回食藥署實驗室進行檢驗，若審查文件資料與檢驗皆合格，最快可於7日後驗畢並核發封緘證明書。

食藥署表示，本次輸入之Moderna COVID-19疫苗計410400劑，於6月30日傍晚自荷蘭空運抵台入庫，食藥署同步派員赴倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈（保存於-25℃至-15℃），並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，在-20℃冷凍倉儲封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室，進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格，食藥署最快於7月7日驗畢並核發封緘證明書，後續完成共409800劑封緘後，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至6月30日確診13579例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至6月30日確診13579例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
80%20%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.44%82.56%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.41%7.59%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
83.16%16.84%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.5%90.5%
2021-06-28-2021-07-01
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