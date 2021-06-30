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G級網美邋遢出門被叫大媽　網一看附圖：那人瞎了

▲Yumi.K不吝分享好身材。（圖／Yumi.K IG）
▲Yumi.K不吝分享好身材。（圖／Yumi.K IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-30 13:31:02｜2021-06-30 13:36:23

網美Yumi.K擁有G罩杯豐滿上圍，過去以被友人肘擊胸部影片、在偶像楊丞琳演唱會露胸等「代表作」走紅，IG至今吸引111萬人追蹤。近來遵守居家防疫的Yumi.K，因為出門懶得打扮，好幾次被誤認成大媽，氣得PO出比基尼照雪恥，網友一看大呼：「把妳當大媽的一定瞎了眼！」

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▲▼Yumi.K疫情期間不忘發美照。（圖／Yumi.K
▲▼Yumi.K疫情期間不忘發美照。（圖／Yumi.K IG）
▲▼Yumi.K疫情期間不忘發美照。（圖／Yumi.K
▲▼Yumi.K疫情期間不忘發美照。（圖／Yumi.K
曝光的照片，Yumi.K一頭長髮有些凌亂，臉上化著濃妝，身穿薰衣草色三點式泳衣，浸在泳池中玩自拍，只見她身體重心靠向其中一隻手，一側美胸立刻呈現兇猛視覺，加上人字深溝和俏皮表情，讓不少網友看了心臟爆擊。

▲Yumi.K疫情期間出門不打扮，被人誤認是大媽。（圖／Yumi.K
▲Yumi.K疫情期間出門不打扮，被人誤認是大媽。（圖／Yumi.K IG）
Yumi.K表示，很喜歡這張晴空萬里的照片，留言區則是一陣鼓噪，「粉嫩粉嫩，喜歡」、「好棒的身材」、「18歲」、「是誰瞎了眼把妳當大媽」、「希望能補獲到野生的大媽」！（編輯：楊穎軒）

▲指揮中心公布確診者、接觸者注意事項。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）
▲指揮中心公布確診者、接觸者注意事項。（圖／衛生福利部臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.86%82.14%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.93%8.07%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
81.43%18.57%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.09%90.91%
2021-06-28-2021-07-01
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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