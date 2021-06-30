G級網美邋遢出門被叫大媽　網一看附圖：那人瞎了

網美Yumi.K擁有G罩杯豐滿上圍，過去以被友人肘擊胸部影片、在偶像楊丞琳演唱會露胸等「代表作」走紅，IG至今吸引111萬人追蹤。近來遵守居家防疫的Yumi.K，因為出門懶得打扮，好幾次被誤認成大媽，氣得PO出比基尼照雪恥，網友一看大呼：「把妳當大媽的一定瞎了眼！」
娛樂中心／綜合報導
2021-06-30 13:31:02｜2021-06-30 13:36:23
曝光的照片，Yumi.K一頭長髮有些凌亂，臉上化著濃妝，身穿薰衣草色三點式泳衣，浸在泳池中玩自拍，只見她身體重心靠向其中一隻手，一側美胸立刻呈現兇猛視覺，加上人字深溝和俏皮表情，讓不少網友看了心臟爆擊。 Yumi.K表示，很喜歡這張晴空萬里的照片，留言區則是一陣鼓噪，「粉嫩粉嫩，喜歡」、「好棒的身材」、「18歲」、「是誰瞎了眼把妳當大媽」、「希望能補獲到野生的大媽」！（編輯：楊穎軒）
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