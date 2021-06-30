中市殘劑每日重新預約　議員批折騰市民

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賴佳微表示，抽籤需要市府公信力，不應該撤回公告再重新發布，且名單有明顯修改的痕跡，黑箱作業的嫌疑將令民眾失望。而這樣不可靠的預約方式需要每日上演，賴佳微呼籲市府停止這種愚蠢做法，改為一次性登記才能達到公平又省時。
江肇國議員表示，中央公佈殘劑可接種後，一再呼籲台中市府要避免「公關針」的施打，但現在當機又遭爆料有黑箱嫌疑，令市民失望且質疑公平。市府大大打擊到市民打疫苗的期盼，盧市長承諾的三公原則在民眾眼中恐淪為口號。市民每日守在電腦前，想擠進系統成為殘劑幸運兒，卻因當機無法進入、候補到又可能被更改名單。
江肇國指出，就連先前購物節都做得到發票登錄一次週週抽，那殘劑預約就不應該以每日重新預約的荒唐作法執行。
周永鴻表示，殘劑抽籤若真是亂數排序後選出，公告後就沒有再撤銷重新發布的理由。市府應該對有施打站重新公佈候補名單的狀況出面說明，解釋市民對系統公平與公開的質疑，並儘速處理預約問題，徹底解決當機空轉、亂碼卡死等情況。
市政府表示，昨(29)日於截止登記後即進行後續作業，包括產製各站名單、電腦隨機亂數排序及網站公告，因資料量較多，於晚間7點半起陸續將已完成的站點名單發佈於殘劑資訊網。
最初部份站點資料發佈經檢視發現工作人員有誤植早前測試電腦隨機排序功能的資料內容（測試資料僅該站點之部份名單）情形，也就是測試資料非正式資料，故隨即進行更新，後續所有站點經正式隨機亂數並檢視核對才發佈於網站，各站點名單約近晚間10點完成全部公告作業，所有正式排序作業過程並有全程錄影，絕無黑箱作業。