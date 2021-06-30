COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中市殘劑每日重新預約　議員批折騰市民

▲中市府制訂殘劑施打預約方式，議員表示，民眾花費更多時間等待當機、重整頁面、每天重新操作，呼籲市府應簡單又可靠的預約機制(圖／柳榮俊攝2021.6.30)
▲中市府制訂殘劑施打預約方式，議員表示，民眾花費更多時間等待當機、重整頁面、每天重新操作，呼籲市府應簡單又可靠的預約機制(圖／柳榮俊攝2021.6.30)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-30 13:31:56

台中市疫苗殘劑施打採線上預約登記作業機制，民眾在施打前一日網路登記候補，昨上線近2萬人預約成功，由電腦隨機排序後公告候補疫苗施打名單。有網友爆料亂數排序公告後竟撤下更改名單。今(30)日民進黨市議員表示，市府制訂殘劑施打預約方式，卻讓民眾花費更多時間等待當機、重整頁面、每天重新操作，此外還出現疑似黑箱作業的離譜情形，難怪民眾對市府逐漸失去信任，呼籲市府應該要正視市民的聲音，立定透明，簡單又可靠的預約機制。市政府表示，絕無黑箱作業。

我是廣告 請繼續往下閱讀
議員賴佳微質疑，市府的資訊系統落漆，且危機處理能力不足，行政怠惰導致大部分市民虛耗時間等待卻還預約未果。得知網友揭露烏日快打站中籤排序出現公告撤回名單再公告，有前後不一的重大瑕疵，原先第4順位者竟變成第9順位，該網友更是從順位第40位，落到第99位。

賴佳微表示，抽籤需要市府公信力，不應該撤回公告再重新發布，且名單有明顯修改的痕跡，黑箱作業的嫌疑將令民眾失望。而這樣不可靠的預約方式需要每日上演，賴佳微呼籲市府停止這種愚蠢做法，改為一次性登記才能達到公平又省時。

江肇國議員表示，中央公佈殘劑可接種後，一再呼籲台中市府要避免「公關針」的施打，但現在當機又遭爆料有黑箱嫌疑，令市民失望且質疑公平。市府大大打擊到市民打疫苗的期盼，盧市長承諾的三公原則在民眾眼中恐淪為口號。市民每日守在電腦前，想擠進系統成為殘劑幸運兒，卻因當機無法進入、候補到又可能被更改名單。

江肇國指出，就連先前購物節都做得到發票登錄一次週週抽，那殘劑預約就不應該以每日重新預約的荒唐作法執行。

周永鴻表示，殘劑抽籤若真是亂數排序後選出，公告後就沒有再撤銷重新發布的理由。市府應該對有施打站重新公佈候補名單的狀況出面說明，解釋市民對系統公平與公開的質疑，並儘速處理預約問題，徹底解決當機空轉、亂碼卡死等情況。

市政府表示，昨(29)日於截止登記後即進行後續作業，包括產製各站名單、電腦隨機亂數排序及網站公告，因資料量較多，於晚間7點半起陸續將已完成的站點名單發佈於殘劑資訊網。

最初部份站點資料發佈經檢視發現工作人員有誤植早前測試電腦隨機排序功能的資料內容（測試資料僅該站點之部份名單）情形，也就是測試資料非正式資料，故隨即進行更新，後續所有站點經正式隨機亂數並檢視核對才發佈於網站，各站點名單約近晚間10點完成全部公告作業，所有正式排序作業過程並有全程錄影，絕無黑箱作業。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.86%82.14%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.93%8.07%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
81.43%18.57%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.09%90.91%
2021-06-28-2021-07-01
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀