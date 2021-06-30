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中共百年黨慶不尋常　美媒：習強調「忠誠」凸顯內部矛盾

▲美國媒體分析認為，習近平在建黨百年慶祝活動上呼籲要「永遠忠誠於黨」，其實反映的是「有人對黨不忠」。（圖／翻攝自）
▲美國媒體分析認為，習近平在建黨百年慶祝活動上呼籲要「永遠忠誠於黨」，其實反映的是「有人對黨不忠」。（圖／翻攝自）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-30 13:48:42｜2021-06-30 13:51:24

中國共產黨即將迎來建黨百週年，中國國家主席、總書記習近平昨（29）日在「七一」勳章頒授儀式上發表重要談話。美國媒體根據演講內容以及近日局勢分析，推測中共內部出現分裂矛盾，習近平呼籲要「永遠忠誠於黨」，其實反映的是「有人對黨不忠」。

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中國媒體報導，昨日在北京人民大會堂舉行的「七一勳章」頒授儀式，頒發獎章給為黨和人民做出傑出貢獻的共產黨員。習近平的演講提到「心中有信仰，腳下有力量」，希望全黨同志都要把馬克思主義的信仰、對中國特色社會主義的信念作為畢生追求，永遠信黨愛黨為黨，在各自崗位上頑強拼搏。

習近平演講也強調，中國共產黨對人民的重視，以「江山就是人民，人民就是江山」提醒全黨同志都要堅持人民立場、人民至上，堅持不懈為群眾做事。獲得七一勳章的黨員都是來自人民、植根人民，以行動證明，每名黨員都能夠在民族復興的偉業中為黨和人民建功立業。

《美國之音》報導分析，習近平在談話中將「堅定信念」、「踐行宗旨」、「拼搏奉獻」、「廉潔奉公」列為黨員應該要有特質四種品格和精神，其中忠誠被排在首位，要求黨員「信黨愛黨為黨」。根據中共黨內鬥爭的習慣，領導人提出某種口號、做出某種呼籲時，通常都是黨內發生了相反的事情。

▲（圖／翻攝自新華社）
▲慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出「偉大征程」6月28日在北京盛大舉行。（圖／翻攝自新華社）
《美國之音》報導舉例，1971年前中共領導人毛澤東提出「三要三不要」時，要求要團結、不要分裂，為的是清除林彪；1978年鄧小平提出「反對兩個凡是」（凡是毛主席作出的決策，我們都堅決維護，凡是毛主席的指示，我們都始終不渝地遵循）背後也與黨內鬥爭有關。

中國觀察人士指出，今年為建黨百年，中國內部控制更趨嚴厲、對外政策全面強硬，導致中國與所有西方國家之間的全面對抗。內外交迫的情況下，中共試著用高壓統治解決內部矛盾。種種跡象凸顯，在美中對抗、新冠肺炎（COVID-19）疫情等「百年變局」之下的「百年黨慶」特別不尋常。

週一（28）舉行的文藝表演「偉大征程」據傳突然提前一天舉行，如此重大的紀念活動突然改動在觀察人士看來是極為不正常的事情，且前任領導人江澤民、胡錦濤、溫家寶、朱镕基等都未出席。先前港媒報導，習近平會在「七一勳章」儀式上頒授勳章給江澤民、胡錦濤，但29日的名單並未出現2人。

今年黨慶活動的規模和保安程度也是歷史罕見，據《美國之音》獲取的訊息，北京對街道上下水道都進行了安全檢查，然後把大街路面上的水溝蓋都打上封蠟標記；非官方指定的攝影記者一律不許進入慶典會場，相關影像會在3日後由中共宣傳機構統一發布。

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