市場防疫管理措施上路　工作人員需健康監測、定期篩檢

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「批發市場防疫管理措施建議指引」包含人員健康管理、人流管制措施、落實人員衛生行為、個人防護裝備建議、環境清潔消毒與出現確定病例之應變措施。
指揮中心表示，市場應盤點及造冊相關工作人員，落實健康狀況監測、定期篩檢及訂定健康監測計畫，包含人員名單及異常追蹤處理機制，並鼓勵接種疫苗。
調整市場攤位配置及營業時段，減少市場之出入口、劃定人員動線及分流措施，管制人數總量及單位時間人數。同時張貼標語、海報或透過廣播提醒顧客、從業人員等落實戴口罩及手部衛生，增加洗手設備可近性，並儘量使用非直接與顧客接觸之收付款方式。
而工作人員需佩戴口罩及面罩，視需要佩戴手套或穿著防水圍裙，拋棄式口罩不可重複使用；面罩若為可重複使用者，應確實清潔消毒後重複使用。市場場所應訂定環境清潔及消毒計畫，定時執行環境清潔及消毒，每天至少1次以上，並增加公共廁所衛生清潔及消毒頻率。
若出現確定病例之應變措施，應訂定包括風險對象管理、風險區域管理及營運降載措施等3大應變措施，批發市場若發生確診者，應通報主管機關，風險區域須暫停營業，並視影響程度，通知供應人及承銷人至鄰近市場交易。
指揮中心表示，農委會後續將與全國各批發市場及縣市政府召開視訊說明會，並請各縣市批發市場依據公布的指引自行訂定符合實際經營樣態的防疫作業規範，確保農產品穩定供應。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。