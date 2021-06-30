屏東彩椒銷量暴跌7成！蔡小虎外甥無奈「農產是無辜的」

蔡小虎外甥莊振凱與「南台購物天王」鄔兆邦，日前攜手投入捐贈醫療物資之旅，兩人首站現身嘉義聖馬爾定醫院送上防護衣、隔離衣與

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口罩等醫療物資，感謝醫護人員在最前線奮戰。此外，因為日前Delta病毒在屏東爆發的關係，造成屏東的彩椒銷量也跟著暴跌，讓莊振凱無奈的說：「農產品是無辜的。」

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▲莊振凱坦言屏東農產品銷量暴跌。（圖／豪記唱片提供）