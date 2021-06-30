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屏東彩椒銷量暴跌7成！蔡小虎外甥無奈「農產是無辜的」

▲屏東農產品銷量暴跌，莊振凱無奈表示「農產品是無辜的」。（圖／豪記唱片提供）
▲屏東農產品銷量暴跌，莊振凱無奈表示「農產品是無辜的」。（圖／豪記唱片提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-30 15:33:44

蔡小虎外甥莊振凱與「南台購物天王」鄔兆邦，日前攜手投入捐贈醫療物資之旅，兩人首站現身嘉義聖馬爾定醫院送上防護衣、隔離衣與N95口罩等醫療物資，感謝醫護人員在最前線奮戰。此外，因為日前Delta病毒在屏東爆發的關係，造成屏東的彩椒銷量也跟著暴跌，讓莊振凱無奈的說：「農產品是無辜的。」

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疫情嚴峻，莊振凱演出活動都告暫緩，防疫在家，創作靈感湧現，一口氣完成30首新創作。提到星舅蔡小虎，莊振凱感謝小虎哥一直默默的支持打氣，同時也感謝粉絲們的支持照顧。而近來疫情爆發，住屏東里港的莊振凱感嘆：「家中農作物彩椒銷量暴跌7成，屏東的農作物一向有口皆碑，農產品是無辜的，懇請大家能多多的鼓勵支持！」

▲莊振凱坦言屏東農產品銷量暴跌。（圖／豪記唱片提供）
▲莊振凱坦言屏東農產品銷量暴跌。（圖／豪記唱片提供）
主持資歷近10年被粉絲讚封「南台購物天王」的鄔兆邦家住高雄，疫情期間每天主持節目，銷售業績成長4成，鄔兆邦說：「防疫居家期間，大家減少外出，電商購物成為首選，因此防護面罩、防護眼鏡與零食等等，業績比平日暴增4成，而除了電視台主持，幾乎都在家防疫，因為疫情演出活動被取消30場之多。」

▲莊振凱、鄔兆邦送上醫療物資。（圖／豪記唱片提供）
▲莊振凱（右）、鄔兆邦（左）送上醫療物資。（圖／豪記唱片提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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