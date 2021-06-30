政府透露尋求疫苗代工　游盈隆批「熊沒抓到先賣皮」

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陳時中昨日表示，談判有成有敗，自己會竭盡所能談各種可能性，然而牽涉到廠商產能和相關技術門檻，以及各大廠疫苗的全球布局策略，所以任何機會都不會放棄，目前正在盤點國內廠商的產能、意願、分工。
梁賡義說，目前正在積極盤點廠商產能，「也有廠商提出有意願」，之後會全力配合達到支援能量，現在正在積極規劃當中；而國衛院只做技術協助，後續會交由國內廠商接手。
台灣民意基金會董事長游盈隆今日於臉書PO文，提到指揮中心研發組組長，現任國衛院院長梁庚義報告中略嫌遲疑，釋出政府有意透過國衛院向莫德納尋求疫苗代工機會，認為明顯是政策風向球。
然而，陳時中與梁庚義並沒有提及是否已和莫德納公司有所接洽，也未透露對口層級，或是任何談話內容以及時程規劃，游盈隆質疑，既然如此「為什麼仍硬著頭皮出來講」？
事實上，疫情指揮中心記者會不僅是向全國人民更新最新疫情狀況，同時是宣布政府政策的場合；游盈隆認為，若在這個場合宣布「宣佈一個連影子都沒有的『莫德納疫苗代工』願望」有違常理，指出疫情指揮中心決策背後的考量令人好奇。
文中更提及，記者會後傳出國衛院知情人士表示「代工部分還在牽線洽談中⋯⋯儘管談成還需要六到九個月準備期。初期約有3至5億劑的產能」。對此前疾管局長蘇益仁回應「天方夜譚」，可見此次政策轉向風聲令人摸不著頭緒。
至於蔡政府是否真有和莫德納接洽？游盈隆認為相關媒體報導的高熱度給人很強烈的感覺：「蔡政府熊還沒抓到，先賣皮」。若信口開河，將是十分不負責任的表現。
他提醒，現正國難當頭，面臨國內外壓力，政府疫苗政策轉彎應當從善如流，「轉得太勉強」一不小心可能就會翻船。
新聞來源為Newtalk 新頭殼