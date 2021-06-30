各國搶疫苗大戰開打　莫德納東南亞訂單今年底前「滿載」

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，再加上變種病毒肆虐，不少國家已經著手計劃採購2022年至2023年的疫苗，做為加強劑量，全球疫苗供應短缺問題持續，莫德納（Moderna）藥廠在東南亞的合作夥伴裕利醫藥（Zuellig Pharma）表示，東南亞至今年底前的疫苗訂單幾乎已經滿載，更凸顯出各國政府在採購疫苗上所面臨的挑戰。





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根據《CNA》、《路透社》等媒體報導，總部位於新加坡的裕利醫藥原先是一家冷藏與物流公司，參與了台灣、香港、澳門和東南亞地區的疫苗配送、監管批准和採購合約。





裕利醫藥執行長格雷厄姆（John Graham）向《路透社》透露」「29日敲定的許多交易，都要等到2022年才能交貨，因為今年的供應量幾乎都已經被訂光」。格雷厄姆表示，雖然年底還剩一小批疫苗供貨，但情況將會是供應供需產生變化，建議買家做好心理準備。





格雷厄姆指出，有部分國家已經開始採購2022年至2023年的疫苗，做為加強劑量，「這是一場搶疫苗大賽」。





但格雷厄姆拒絕評論有關於採購協議或是合約內容。根據了解，最近尋求與裕利簽約或是疫苗已經到貨的包括台灣、新加坡、泰國、菲律賓等國家。





報導指出，近幾個月來，馬來西亞、印尼、菲律賓疲於應付疫情，更讓泰國、越南、柬埔寨和新加坡等疫情迅速獲得控制的國家，再度面臨考驗。新冠肺炎疫情爆發以及變種病毒肆虐，更加速了東南亞地區疫苗採購作業。而東南亞地區先前也受到新冠疫苗全球取得機制（COVAX）供應中斷影響。根據了解，許多人口稠密的國家，疫苗覆蓋率不到人口的10%，這使得他們更容易受到新一波疫情以及傳播性強的變種病毒影響。



