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各國搶疫苗大戰開打　莫德納東南亞訂單今年底前「滿載」

▲莫德納在東南亞的合作夥伴表示東南亞地區至今年底前的疫苗訂單幾乎已經滿載。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲莫德納在東南亞的合作夥伴表示東南亞地區至今年底前的疫苗訂單幾乎已經滿載。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-30 14:45:35｜2021-06-30 14:47:02

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，再加上變種病毒肆虐，不少國家已經著手計劃採購2022年至2023年的疫苗，做為加強劑量，全球疫苗供應短缺問題持續，莫德納（Moderna）藥廠在東南亞的合作夥伴裕利醫藥（Zuellig Pharma）表示，東南亞至今年底前的疫苗訂單幾乎已經滿載，更凸顯出各國政府在採購疫苗上所面臨的挑戰。

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根據《CNA》、《路透社》等媒體報導，總部位於新加坡的裕利醫藥原先是一家冷藏與物流公司，參與了台灣、香港、澳門和東南亞地區的疫苗配送、監管批准和採購合約。

裕利醫藥執行長格雷厄姆（John Graham）向《路透社》透露」「29日敲定的許多交易，都要等到2022年才能交貨，因為今年的供應量幾乎都已經被訂光」。格雷厄姆表示，雖然年底還剩一小批疫苗供貨，但情況將會是供應供需產生變化，建議買家做好心理準備。

格雷厄姆指出，有部分國家已經開始採購2022年至2023年的疫苗，做為加強劑量，「這是一場搶疫苗大賽」。

但格雷厄姆拒絕評論有關於採購協議或是合約內容。根據了解，最近尋求與裕利簽約或是疫苗已經到貨的包括台灣、新加坡、泰國、菲律賓等國家。

報導指出，近幾個月來，馬來西亞、印尼、菲律賓疲於應付疫情，更讓泰國、越南、柬埔寨和新加坡等疫情迅速獲得控制的國家，再度面臨考驗。新冠肺炎疫情爆發以及變種病毒肆虐，更加速了東南亞地區疫苗採購作業。而東南亞地區先前也受到新冠疫苗全球取得機制（COVAX）供應中斷影響。根據了解，許多人口稠密的國家，疫苗覆蓋率不到人口的10%，這使得他們更容易受到新一波疫情以及傳播性強的變種病毒影響。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
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91.93%8.07%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
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2021-06-28-2021-07-01

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滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.09%90.91%
2021-06-28-2021-07-01
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