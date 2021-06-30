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女團疫情期間太無聊　驚爆在家帶孩子

▲AKB48 Team TP各自分享疫情期間的生活。（圖／好言娛樂提供）
▲AKB48 Team TP各自分享疫情期間的生活。（圖／好言娛樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-30 21:00:00

「AKB 48 Group Asia Festival」因疫情關係，本次以線上形式與粉絲們見面，已經於日前圓滿結束。這次活動以AKB48為首，並且集結海外7組AKB48姊妹團，其中包括以台北為據點的－AKB48 Team TP。而AKB48 Team TP也各自分享疫情間在家的生活，其中竟然有團員驚爆在家「帶孩子」。

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提到這次受邀參與「AKB48 Group Asia Festival」，AKB48 Team TP的隊長陳詩雅表示：「AsiaFestival一直是AKB48 group很重要也很有意義的活動，今年雖然無法親自在舞台上帶來表演，但是下一次在舞台上見面的時候，我們一定會連同這次的遺憾為大家帶來更精彩的表演的！」

▲AKB48
▲▼AKB48 Team TP參與「AKB 48 Group Asia Festival。（圖／好言娛樂提供）
▲AKB48
此外，AKB48 Team TP也分享各自的居家防疫生活，成員邱品涵提到，在家開始學習做菜並時不時研發新菜色；周佳郁（阿攀）分享自己新添購了許多新器材，把家裡打造成小攝影棚；李佳俐則是分享近來都在家「帶孩子」，笑說自己擔任「課後輔導小老師」一角，幫忙弟弟妹妹們訂正作業，開玩笑表示有種順便複習小學課業的感覺。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
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