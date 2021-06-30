女團疫情期間太無聊　驚爆在家帶孩子

「AKB 48 Group Asia Festival」因疫情關係，本次以線上形式與粉絲們見面，已經於日前圓滿結束。這次活動以AKB48為首，並且集結海外7組AKB48姊妹團，其中包括以台北為據點的－AKB48 Team TP。而AKB48 Team TP也各自分享疫情間在家的生活，其中竟然有團員驚爆在家「帶孩子」。

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提到這次受邀參與「AKB48 Group Asia Festival」，AKB48 Team TP的隊長陳詩雅表示：「Asia