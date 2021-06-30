直播／北市夜市微解封惹議？柯文哲記者會說明

台灣新冠肺炎疫情逐漸降溫，北市三級警戒至今已經超過一個半月。台北市長柯文哲日前宣布，北市的市場攤商與夜市將進行「微解封」，非疫情熱區先逐步開放1/4攤商復業，並直言「領薪水的人還是要照顧停業就沒飯吃的人」。不過夜市微解封卻引發社會各界議論，甚至有人認為會因此造成疫情破口。對此台北市長柯文哲也親自召開記者會說明。





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柯文哲在北市防疫記者會上表示，許多行業是每個月固定領薪水的，所以可能沒辦法體會那些停業就沒飯吃的民眾。柯文哲坦言，三級警戒至今攤商們停業停了45天，應該已經達到極限了，作為政府還是要在民眾存活問題與防疫之間取得平衡。





不過名嘴周玉蔻今（30）日上午在臉書PO文表示，今天確診個案數，足以証明：柯文哲隱匿北農染疫案，害得全台灣跟著雙北一起無法解封！周玉蔻更直指柯文哲是罪魁禍首不認帳，還搞夜市什麼「微解封」？是唯恐天下不亂。今日北市府防疫記者會的最新說法，就讓《NOWNews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。



