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直播／北市夜市微解封惹議？柯文哲記者會說明

▲針對北市夜市逐步恢復營業一事，台北市長柯文哲29日表示，領薪水的人還是要顧慮一下很多停業就沒飯吃的人。（圖／台北市政府提供）
▲針對北市夜市逐步恢復營業一事，台北市長柯文哲29日表示，領薪水的人還是要顧慮一下很多停業就沒飯吃的人。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-30 15:30:00

台灣新冠肺炎疫情逐漸降溫，北市三級警戒至今已經超過一個半月。台北市長柯文哲日前宣布，北市的市場攤商與夜市將進行「微解封」，非疫情熱區先逐步開放1/4攤商復業，並直言「領薪水的人還是要照顧停業就沒飯吃的人」。不過夜市微解封卻引發社會各界議論，甚至有人認為會因此造成疫情破口。對此台北市長柯文哲也親自召開記者會說明。

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柯文哲在北市防疫記者會上表示，許多行業是每個月固定領薪水的，所以可能沒辦法體會那些停業就沒飯吃的民眾。柯文哲坦言，三級警戒至今攤商們停業停了45天，應該已經達到極限了，作為政府還是要在民眾存活問題與防疫之間取得平衡。

不過名嘴周玉蔻今（30）日上午在臉書PO文表示，今天確診個案數，足以証明：柯文哲隱匿北農染疫案，害得全台灣跟著雙北一起無法解封！周玉蔻更直指柯文哲是罪魁禍首不認帳，還搞夜市什麼「微解封」？是唯恐天下不亂。今日北市府防疫記者會的最新說法，就讓《NOWNews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.24%81.76%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.17%7.83%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
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80.56%19.44%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.55%90.45%
2021-06-28-2021-07-01
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