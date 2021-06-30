相信自己！世界球后最新代言 舒跑打造「小戴信念瓶」
世界球后戴資穎在手臂上刺下爸爸所寫的4個字「相信自己」，化作內心中最堅定的力量，助她走過無數難關，不斷成長，這次受邀擔任運動飲料品牌舒跑年度代言人，也將自己的信念印上瓶身，聯手推出「小戴相信自己信念瓶」。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-30 15:21:45
舒跑40年來不斷支持著每一個在運動場、考場、職場上努力揮汗的人，因此特別邀請戴資穎擔任「舒跑運動飲料」年度品牌代言人，除拍攝主題廣告外，更聯手推出「小戴相信自己信念瓶」，希望將小戴的信念實體化，傳遞給每一個認真努力的你，尤其在如此嚴峻的時刻更要「相信自己」，才能渡過難關，一起為台灣加油！
此次合作將戴資穎的信念印上舒跑瓶身，包含「每一滴汗水都將能獲得回報」、「專注你喜歡的事就能感受到那股強大力量」等四款語錄，希望與全民一起分享支持世界球后戴資穎的強大力量，一起渡過種種難關，並將於6月底陸續在全國各區域型連鎖超市和PCHome電商通路進行販售。
除信念瓶外，舒跑也將在7月份推出「小戴加油瓶」，就好像小戴隨時在生活中為我們加油打氣一樣。購買舒跑全系列產品，登錄發票還能週週抽金牌！大家也可以一起上網為戴資穎加油打氣，讓小戴感受全民的熱情與活力！
7月下旬更計畫推出紀念 舒跑40周年「舒跑 x 小戴 Q 版悠遊卡」，從沒看過的超Q的小戴與超Q的迷你仿真舒跑，喜愛小戴與舒跑的粉絲們千萬別錯過，詳情請上舒跑官網。