港區國安法實施週年　紐時：香港淪無聲的「經濟引擎」

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香港1997年回歸中國後，一直在「一國兩制」的框架下，想有內地都市沒有的言論、集會和新聞自由，但最近共產黨不再容忍這樣的特例，一年前實施的《港區國安法》把香港變成如圖深圳、廣州、上海那的大城市：一個沒有異議的經濟引擎。而中國內地的城市也在經濟上追趕香港，使得香港在北京的眼中不再是唯一的經濟重鎮，官員們正努力的把「一國兩制」變為「一國」。
香港高層官員在典禮上舉起右手宣誓效忠國家，基層公務員也被要求簽署書面誓詞，港警也學會了解放軍的「起步走」，一改用了幾十年的英式傳統。本月，香港主要的親民主派報紙《蘋果日報》數名高層遭到警方逮捕，就連撰寫社論、負責英文版編輯的員工也遭到拘捕。《紐約時報》形容，香港嚴然成了人們既熟悉又陌生，還令人不安的城市。
中國的愛國教育也不斷向下延伸，香港6歲的兒童就要學習「什麼是違反國安法的行為」；香港高中公民課老師向《紐約時報》表示，過去課堂上會鼓勵學生批判性地分析中國，既講授中國的經濟成就，也講授天安門廣場鎮壓等話題。但現在港府要求把「政治敏感」的內容移除，改用符合「正能量主旋律」的教材。
《港區國安法》帶來的寒蟬效應可以說籠罩了整個香港社會，電影需要接受審查是否危害國家安全、博物館被要求禁止展出異議人士的作品，曾在反送中運動期間於店內放置示威者雕像的童裝店「Chickeeduck」也遭遇困境，老闆周小龍表示，去年他在香港有13家門市，但現在只剩下5家，不少房東因為政治議題拒絕讓他續租。
中國官媒《新華社》則是認為，香港國安法「護航一年」成效顯著，2019年「修例風波」（反送中運動）無害中國國家安全、衝擊香港「一國兩制」，反中亂港勢力煽風點火肆意破壞，若是沒有全國人大常委通過香港國安法，制止、懲治關罪行，香港將繼續遭受磨難。
中國官媒稱，《港區國安法》填補了維護國家安全的法治漏洞，也為香港廣大市民合法權益建立保護網。香港警方統計，2019年、2020年犯罪率較同比增加9.2%、6.8%，但在今年第一季，犯罪案件下降10%，可見香港秩序正在恢復「昔日安寧」。7月1日中國共產黨將迎來「百年華誕」，香港特區也迎來24歲生日，有香港國安法「保駕護航」，相信香港將再度鑄就「東方之珠」傳奇。