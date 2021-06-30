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港區國安法實施週年　紐時：香港淪無聲的「經濟引擎」

▲《紐約時報》評論，香港國安法實施一週年，香港變得更像其中國經濟城市，沒有自由與異議，只有經濟上的價值。（圖／美聯社／達志影像）
▲《紐約時報》評論，香港國安法實施一週年，香港變得更像其中國經濟城市，沒有自由與異議，只有經濟上的價值。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-30 15:17:12

香港於2020年6月30日實施《港區國安法》至今滿1週年，累計117人被以此法逮捕，當中近55%（64人）及3間公司被檢控，香港《蘋果日報》也被迫中止運作。《紐約時報》回顧過去一年香港局勢變化，形容國安法使香港成為「中國的一個城市」，失去了以往的活力與自由風氣。

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《紐約時報》報導，北京將香港改造成一個更溫順的地方，也更像中國內部的城市，甚至出現早期告密風氣盛行的氛圍。香港市民現在紛紛撥打警方熱線，舉報不忠誠的鄰居或同事；老師被要求使用《我家在中國》的教材進行愛國教育，而馬丁‧路德‧金恩（Martin Luther King Jr.）、南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）的相關書籍卻被挪出圖書館。

香港1997年回歸中國後，一直在「一國兩制」的框架下，想有內地都市沒有的言論、集會和新聞自由，但最近共產黨不再容忍這樣的特例，一年前實施的《港區國安法》把香港變成如圖深圳、廣州、上海那的大城市：一個沒有異議的經濟引擎。而中國內地的城市也在經濟上追趕香港，使得香港在北京的眼中不再是唯一的經濟重鎮，官員們正努力的把「一國兩制」變為「一國」。

▲去年中共國慶期間，香港因深陷反送中風波而示威頻傳，街頭一片混亂；今年適逢新冠肺炎疫情、國安法強推，當局擔心會再有衝突發生。資料照。（圖／翻攝自香港
▲香港2019年爆發反送中示威，泛民主派持續受到打壓。資料照。（圖／翻攝自香港 01 ）
香港高層官員在典禮上舉起右手宣誓效忠國家，基層公務員也被要求簽署書面誓詞，港警也學會了解放軍的「起步走」，一改用了幾十年的英式傳統。本月，香港主要的親民主派報紙《蘋果日報》數名高層遭到警方逮捕，就連撰寫社論、負責英文版編輯的員工也遭到拘捕。《紐約時報》形容，香港嚴然成了人們既熟悉又陌生，還令人不安的城市。

中國的愛國教育也不斷向下延伸，香港6歲的兒童就要學習「什麼是違反國安法的行為」；香港高中公民課老師向《紐約時報》表示，過去課堂上會鼓勵學生批判性地分析中國，既講授中國的經濟成就，也講授天安門廣場鎮壓等話題。但現在港府要求把「政治敏感」的內容移除，改用符合「正能量主旋律」的教材。

《港區國安法》帶來的寒蟬效應可以說籠罩了整個香港社會，電影需要接受審查是否危害國家安全、博物館被要求禁止展出異議人士的作品，曾在反送中運動期間於店內放置示威者雕像的童裝店「Chickeeduck」也遭遇困境，老闆周小龍表示，去年他在香港有13家門市，但現在只剩下5家，不少房東因為政治議題拒絕讓他續租。

▲（圖／翻攝自臉書）
▲香港童裝業者因為在店內放置象徵反送中抗爭的雕像，在店面續約上處處碰壁。（圖／翻攝自臉書）
中國官媒《新華社》則是認為，香港國安法「護航一年」成效顯著，2019年「修例風波」（反送中運動）無害中國國家安全、衝擊香港「一國兩制」，反中亂港勢力煽風點火肆意破壞，若是沒有全國人大常委通過香港國安法，制止、懲治關罪行，香港將繼續遭受磨難。

中國官媒稱，《港區國安法》填補了維護國家安全的法治漏洞，也為香港廣大市民合法權益建立保護網。香港警方統計，2019年、2020年犯罪率較同比增加9.2%、6.8%，但在今年第一季，犯罪案件下降10%，可見香港秩序正在恢復「昔日安寧」。7月1日中國共產黨將迎來「百年華誕」，香港特區也迎來24歲生日，有香港國安法「保駕護航」，相信香港將再度鑄就「東方之珠」傳奇。

▲中共百年黨慶前，北京高度戒備。圖為天安門廣場。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共即將於7月1日迎來建黨百週年，當天也是香港「七一遊行」慣例舉辦的日子，但去年因疫情、《港區國安法》停辦，今年港警也對遊行集會發出反對通知書。（圖／美聯社／達志影像）
 

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