房地合一2.0／新制上路！前後版本差異一次看懂

個人適用部分
在房地合一1.0稅制中，境內個人持有不動產1年以內者，稅率是45%；超過1年，沒超過2年者，稅率是35%；持有不動產超過2年，沒超過10年者，稅率是20%；持有超過10年，稅率則是15%。
不過，房地合一2.0改版後，調整為境內個人持有不動產「2年」以內者，修正稅率為45%；持有不動產超過2年，沒超過5年者，修正稅率為35%；持有不動產超過5年，未過10年者，修正稅率是20％；持有超過10年，則與舊制相同。
在境外部分，改版前個人持有房屋、土地1年以內者，稅率是45%，超過一年則調降為35%﹔房地合一2.0則改為持有期間在2年以內稅率是45%，超過2年稅率是35%。
營利事業適用部分
境外營利事業也做出更動，在房地合一1.0時，持有不動產1年以內者，稅率是45%，超過1年則是35%﹔房地合一2.0稅制調整為持有不動產2年以內者，稅率是45%，超過2年才調降為35%。
預售屋與股權納入課稅
房地合一稅2.0，也增訂2點新項目，視為房地交易，第1點是「交易預售屋及其坐落基地」，將預售屋視為房屋，從簽約日算起，2年內出售課45%，超過2年未滿5年，將課徵35%，需要特別注意的是，預售屋完工交屋後，持有時間將歸零計算，重新計算課稅的持有期。
第2點則是「符合一定條件之股權交易」，交易持有股份（或出資額）過半數的營利事業之股份（或出資額），且該營利事業股權（或出資額）價值50%以上係由中華民國境內之房地所構成者，但排除屬上市、上櫃及興櫃公司之股票交易。
非自願售房產不再課稅
個人非自願因素不動產交易，若持有不動產十年內出售皆適用20％所得稅率，十年以上將適用15％稅率，包含受家暴或人身安全威脅而搬家賣屋、非自願離職或調職、無力還債或補稅遭強制執行、負擔重大傷病醫藥費、房屋遭鄰居越界建築、共同持有房屋未經同意遭變賣、個人出售參與都更或危老重建分回房地，最後是個人同時繼承房地與不動產擔保債務時，若無力償還該筆債務，可變賣房地還債
另外，個人、營利事業以自有土地與建商合建分回房地交易﹔個人、營利事業建商參與都更或危老重建完成後第一次移轉之房地交易，營利事業建商興建房屋完成後第一次移轉之房地交易，則維持20%稅率﹔自住房地持有並設籍超過6年的交易，維持稅率10%及免稅額度400萬元。
政府積極打炒房 另祭實價登錄2.0、信用管制
內政部實價登錄2.0也自即日起上路，新制共有5大變革，包括成交案件地號與門牌完整揭露、預售屋銷售前須備查，成交後30天內須申報、機關有查核權，最重可按次罰100萬元、禁紅單轉售、預售屋契約納管等，使不動產成交資訊能即時完整揭露。
央行也訂出「信用管制」，針對公司法人、建商及擁有三戶以上的大戶進行限貸的措施，其中自然人第3戶(含)以上購置住宅貸款限制，最高貸款成數6成。
另外，公司法人購置住宅貸款限制，第1戶貸款最高貸款成數為6成，第2戶(含)以上貸款、最高貸款成數5成，且都沒有寬限期。