房地合一2.0／新制上路！前後版本差異一次看懂

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在

，境內個人持有不動產1年以內者，稅率是45%；超過1年，沒超過2年者，稅率是35%；持有不動產超過2年，沒超過10年者，稅率是20%；持有超過10年，稅率則是15%。

不過，

境內個人持有不動產「2年」以內者，修正稅率為45%；持有不動產超過2年，沒超過5年者，修正稅率為35%；持有不動產超過5年，未過10年者，修正稅率是20％；持有超過10年，則與舊制相同。

在境外部分，改版前個人持有房屋、土地1年以內者，稅率是45%，超過一年則調降為35%

﹔

持有期間在2年以內稅率是45%，超過2年稅率是35%。

營利事業適用部分





境內營利事業，不管持有不動產年限，稅率一率是20％，

房地合一2.0稅境內營利事業將比照個人，

適用稅率為出售持有2年內不動產適用45％稅率、持有2年到5年內為35％，5年以上皆為20％。

境外營利事業也做出更動，在房地合一1.0時，持有不動產1年以內者，稅率是45%，超過1年則是35%

﹔

房地合一2.0稅制調整為持有不動產2年以內者，稅率是45%，超過2年才調降為35%。

▲（圖/財政部提供）

個人非自願因素不動產交易，若持有不動產十年內出售皆適用20％所得稅率，十年以上將適用15％稅率，包含受家暴或人身安全威脅而搬家賣屋、非自願離職或調職、無力還債或補稅遭強制執行、負擔重大傷病醫藥費、房屋遭鄰居越界建築、共同持有房屋未經同意遭變賣、個人出售參與都更或危老重建分回房地，最後是個人同時繼承房地與不動產擔保債務時，若無力償還該筆債務，可變賣房地還債





另外，個人、營利事業以自有土地與建商合建分回房地交易﹔個人、營利事業建商參與都更或危老重建完成後第一次移轉之房地交易，營利事業建商興建房屋完成後第一次移轉之房地交易，則維持20%稅率﹔自住房地持有並設籍超過6年的交易，維持稅率10%及免稅額度400萬元。





▲預售屋與股權交易視為房地交易納入課稅。（圖/財政部提供）

政府積極打炒房 另祭實價登錄2.0、信用管制





內政部實價登錄2.0也自即日起上路，新制共有5大變革，包括成交案件地號與門牌完整揭露、預售屋銷售前須備查，成交後30天內須申報、機關有查核權，最重可按次罰100萬元、禁紅單轉售、預售屋契約納管等，使不動產成交資訊能即時完整揭露。





央行也訂出「信用管制」，針對公司法人、建商及擁有三戶以上的大戶進行限貸的措施，其中自然人第3戶(含)以上購置住宅貸款限制，最高貸款成數6成。





另外，公司法人購置住宅貸款限制，第1戶貸款最高貸款成數為6成，第2戶(含)以上貸款、最高貸款成數5成，且都沒有寬限期。



