臺中創育嘉年華成果線上開展 興大包辦「評審獎」2金獎

臺中市政府為鼓勵青年創業逐夢，舉辦「2021臺中創育嘉年華」活動，邀請中部8所公私立大學推薦26組優秀學生創業團隊競賽，因新冠肺炎影響，全面改以錄製影片展現創業思維與創意，經評審與網路票選，中興大學包辦Pitch團隊與展攤團隊「評審獎」金獎，另參賽作品同步在線上開展。

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臺中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，「2021臺中創育嘉年華」邀請的學校有東海大學、臺中科技大學、臺中教育大學、朝陽科技大學、靜宜大學、嶺東科技大學、建國科技大學及中興大學等8校，總計推薦26組優秀學生創業團隊參與。

黃于珊表示，依據原本規畫的競賽活動，是要在5月舉辦Pitch競賽與創業市集兩種展示型態，但受新冠疫情影響，改以透過錄製影片方式傳達創業熱情與成果。目前，所有參賽作品皆同步公告於活動網站，至7月31日前歡迎各界前往點閱觀看，影片公告網址：

https://reurl.cc/bXY3Y6

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黃總幹事指出，本次參與競賽團隊呈現的主題內容相當多元，包含有農業廢棄物再利用（循環經濟）、地方創生、STEAM教育與資訊平台、銀髮關懷、社區創生等等，大部份作品頗具水準，足見大專校院創新創業教育推動有成，也展現年輕人對於社會趨勢敏銳觀察與創意運用的執行成果。

▲臺中創育嘉年華參展作品，展攤團隊「評審獎」：金獎：古德土/中興大學作品。（圖／臺中工商發展投資策進會提供）

日前，所有參賽作品經20位業界先進與學界專家組成評審團共同評選，並同步開放網路人氣票選，活動期間累計22,132人次投票支持，競爭激烈，一番廝殺下最終得獎名單如下：

Pitch團隊「評審獎」：金獎：有木有/中興大學。銀獎：YunLight/臺中教育大學。雲林科技大學、創塊/臺中科技大學。銅獎：SHALALA香味顧問/建國科技大學、銀心園/臺中教育大學、動動洗刷刷/朝陽科技大學。

展攤團隊「評審獎」：金獎：古德土/中興大學。銀獎：創塊/臺中科技大學。銅獎：Local Player在地玩家/靜宜大學、瀚茶創藝/東海大學。

▲臺中創育嘉年華成果線上開展 ，圖為動動洗刷刷/朝陽科技大學作品。（圖／市府提供）

展攤團隊「網路人氣獎」：金獎：喝咪/建國科技大學。銀獎：小柴迷/嶺東科技大學。銅獎：海盜鸚鵡/臺中科技大學。

工策會說明，「2021臺中創育嘉年華」活動將於7月19日舉辦線上頒獎典禮，將邀請二位業界重量級貴賓進行創業短講，與年輕學子分享創業實務經驗，亦將安排所有得獎團隊進行創業心得分享，相關資訊敬請密切關注活動網站：

https://reurl.cc/O0r5O9

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