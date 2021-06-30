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苗栗接種率6.22%　曾玟學轟「打不到人民身上有什麼用」

▲苗栗接種率僅6.22%，曾玟學轟「打不到人民身上有什麼用」。 （圖／新頭殼）
▲苗栗接種率僅6.22%，曾玟學轟「打不到人民身上有什麼用」。 （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-06-30 16:00:49

今（30日）中央流行疫情指揮中心公布，新增55例本土個案，並有5例死亡案例。隨著疫情的趨緩，疫苗施打也成為外界關注的焦點，今日預計下午5時將有41萬劑的莫德納疫苗抵台，明（7月1日）也將開始擴大疫苗接種。針對苗栗縣的疫苗施打狀況，苗栗縣議員曾玟學批評，「苗栗縣接種率6.22%，為全國最後一名。」

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曾玟學在臉書發文指出，今日疾管署在6月9日之後，終於再度公布各縣市接種人數資料，結果苗栗縣接種率6.22%，為全國最後一名。剩餘庫存14.92%，也是除離島縣市和彰化縣之外最高。從數字上看起來苗栗就是打得慢、庫存多。

他抨擊苗栗縣長徐耀昌經常在記者會上說疫苗太少，中央也因應苗栗縣作為中風險區，這幾批都有比其它縣市多加發5%，結果我們的施打政策亂成一團，疫苗剩餘庫存又這麼高，要回來的疫苗打不到人民身上有什麼用。

曾玟學怒轟，徐縣長與其整天怪移工、怪議員、怪疫苗少，不如好好參考其他縣市的施打規劃，別通通丟給基層衛生所和醫院，一到五類有造冊的人員還有人等到現在沒收到通知，第六類的孕婦甚至仍得一間間打電話去問，還有更多是沒收到通知的長輩，這樣搞，難怪會當全國最後一名。

文末，他補充，雖然媒體統計的數字會因為第二劑人數與不在籍施打等因素而有些偏誤，但由於各縣市都會遇到這樣的狀況，因此與全國各縣市比較還是能得到一定參考。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

苗栗縣議員曾玟學批評，縣長徐耀昌「苗栗縣接種率6.22%，為全國最後一名。」 圖：翻攝自曾玟學 苗栗縣議員 臉書
苗栗縣議員曾玟學批評，縣長徐耀昌「苗栗縣接種率6.22%，為全國最後一名。」 圖：翻攝自曾玟學 苗栗縣議員 臉書
 

苗栗縣議員曾玟學批評，縣長徐耀昌「苗栗縣接種率6.22%，為全國最後一名。」 圖：翻攝自曾玟學 苗栗縣議員 臉書
苗栗縣議員曾玟學批評，縣長徐耀昌「苗栗縣接種率6.22%，為全國最後一名。」 圖：翻攝自曾玟學 苗栗縣議員 臉書
 

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