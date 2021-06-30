高雄大樓5人染疫！全棟送防疫旅館挨批　陳時中嘆：兩難

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陳時中表示，目前整棟樓146人都列居家隔離，該案例相關人員職場匡列50人，採檢均為陰性，其中有41人列居家隔離，附近商家採檢35人都是陰性，周邊社區快篩245人，也呈現陰性。案14872住在大樓3樓，案14872在7樓，該樓層有2個案例，一戶前陣子是仁武群聚案例，目前一棟樓總共有5個確診，且有跨樓層傳染。
不過，針對高市府將該大樓所有住戶直送自費防疫旅館，有網友批評強迫消費，防疫手段過於嚴格，陳時中也出面緩頰。陳時中感嘆，「防疫就是這樣子，做得很強硬大家就說侵犯人權，稍微鬆大家就說有破口，都在兩難。」
陳時中說，該大樓同個樓層都有兩個案子，若是同一個樓層有兩戶，那當然要強一點，現在在不同樓層有新的感染，在沒有密切接觸情況，就有公共區傳染的可能，而公共區傳染那有可能所有人都在一定風險之下。
而針對有媒體報導，跨樓層感染是因爲共乘電梯，陳時中回應，調過錄影帶，沒有共乘電梯，但他們有前後，時間沒同時，南區區管中心和高雄市長陳其邁有做廣泛討論，可能是從公共區域而來的，沒辦法從公共區大家都會經過都有風險，「那如果我自己要判斷，公共區引發我會朝向大規模匡列，大規模匡列在家裡做居家隔離，而以我們現在規定，就是要求盡量送到防疫旅社或集中檢疫所。」
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