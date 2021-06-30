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高雄大樓5人染疫！全棟送防疫旅館挨批　陳時中嘆：兩難

▲高雄市長陳其邁要求該大樓146人均需自費入住防疫旅館，挨批過於嚴格，指揮中心指揮官陳時中緩頰，防疫本就有兩難。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁要求該大樓146人均需自費入住防疫旅館，挨批過於嚴格，指揮中心指揮官陳時中緩頰，防疫本就有兩難。（圖／高雄市政府提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-30 15:41:15｜2021-06-30 15:41:47

高雄市鳳山某大樓因仁武群聚事件傳出染疫個案，指揮中心今（30）日表示，該大樓個案的兩位同住家人也確診，但還沒有列案號，目前該大樓已出現5人確診，同時發生跨樓層感染，另外，由於高市府要求該大樓146人均需自費入住防疫旅館，挨批過於嚴格，指揮中心指揮官陳時中回應，防疫本就有兩難，自己會傾向大規模匡列。

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陳時中指出，目前高雄鳳山某大樓首例確診個案，同住家人已有2人也確定染疫，只是還沒列入案號，而高雄今日增加兩例也與仁武群聚有關，其中有一例就住在鳳山某大樓。

陳時中表示，目前整棟樓146人都列居家隔離，該案例相關人員職場匡列50人，採檢均為陰性，其中有41人列居家隔離，附近商家採檢35人都是陰性，周邊社區快篩245人，也呈現陰性。案14872住在大樓3樓，案14872在7樓，該樓層有2個案例，一戶前陣子是仁武群聚案例，目前一棟樓總共有5個確診，且有跨樓層傳染。

不過，針對高市府將該大樓所有住戶直送自費防疫旅館，有網友批評強迫消費，防疫手段過於嚴格，陳時中也出面緩頰。陳時中感嘆，「防疫就是這樣子，做得很強硬大家就說侵犯人權，稍微鬆大家就說有破口，都在兩難。」

陳時中說，該大樓同個樓層都有兩個案子，若是同一個樓層有兩戶，那當然要強一點，現在在不同樓層有新的感染，在沒有密切接觸情況，就有公共區傳染的可能，而公共區傳染那有可能所有人都在一定風險之下。

而針對有媒體報導，跨樓層感染是因爲共乘電梯，陳時中回應，調過錄影帶，沒有共乘電梯，但他們有前後，時間沒同時，南區區管中心和高雄市長陳其邁有做廣泛討論，可能是從公共區域而來的，沒辦法從公共區大家都會經過都有風險，「那如果我自己要判斷，公共區引發我會朝向大規模匡列，大規模匡列在家裡做居家隔離，而以我們現在規定，就是要求盡量送到防疫旅社或集中檢疫所。」

▲鳳山某大樓社區篩檢情形。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲鳳山某大樓社區篩檢情形。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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