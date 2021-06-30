嚴防防疫破口！移民署南區事務大隊帶失聯移工快篩

移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊隊員於今(30)日著防護裝備，協助失聯移工到篩檢站篩檢。移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊隊長陳泗村表示，移民署推動「外來人口安心採檢防疫專案」，於全國疫情第三級警戒解除前，外來人口不論是合法停留或居留、失聯移工或其他逾期停留或居留者，均採取「不收費、不通報、不查處」之原則，鼓勵有疑似感染症狀者出面採檢，且不會因為接受篩檢、治療而被治安機關查處。
記者黃守作／高雄報導
2021-06-30 19:00:00
陳泗村指出，該「外來人口安心採檢防疫專案」，經該隊大力宣傳，已在東港鎮、枋山鄉及枋寮鄉等處，鼓勵數十名合法及非法外來人口出面採檢，所幸結果均為陰性，今(30)日並帶著4名失聯移工，到枋寮鄉東海國小篩檢站篩檢。
陳泗村說，為提升外來人口防疫觀念，該隊及服務站與屏東縣政府勞動暨青年發展處等單位，經常執行聯合訪視，到藥局、東南亞雜貨商店、宗教場所及仲介公司等處所，加強防疫宣傳，除發放多國語言文宣，宣導外籍移(漁)工防疫正確資訊外，並鼓勵有疑似染疫症狀的外來人口，主動出面接受採檢及就醫治療。
陳泗村進一步指出，近期屏東地區發生群聚感染，該隊除派員進駐枋山前進指揮所，並動員人力到枋山鄉、枋寮鄉等處拜會鄉長及村長，同時至鄉內各藥局及外來人口易聚集處所，宣導鼓勵有疑似感染症狀者出面採檢，且不會因為接受篩檢、治療而被治安機關查處。
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