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Delta衝擊東南亞！變異病毒重創這四國

▲（圖／Shutterstock）
▲（圖／Shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2021-06-30 16:31:50

Delta變種病毒來勢洶洶，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾說，最先在印度發現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta是「目前已知傳染力最強的變異病株」。而鄰近的東南亞同樣陷入水深火熱中，四方報團隊深入報導印尼、菲律賓、泰國和越南的Delta病毒疫情，讓讀者一窺變種病毒所造成的巨大影響。

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印尼確診病例激增　「猶如災難降臨」

Delta變種病毒在印尼造成的劇變宛如災難降臨，紅十字會更表示，在東南亞中災情最嚴重的當屬印尼，幾乎讓醫院塞滿了確診者。根據雅加達郵報，近期印尼每日感染人數都超過2萬人，光29日新增的確診者就有20,467名，且新增463名確診死者。

「我們每天都會看到令人喪氣地消失，Delta變種病毒已經將印尼推到懸崖邊緣了。」印尼紅十字會分會會長Jan Gelfand說。由於印尼疫情嚴峻，當局祭出防疫新規和加速疫苗接種。印尼政府近期宣布，民眾施打疫苗將不再受身分證記載居住地的限制，可以在任何地方施打，希望在7月底前達到每天施打100萬劑的目標。目前印尼的確診數和死亡率均為東南亞之冠。延伸閱讀：印尼醫院幾乎癱瘓　醫師會呼籲封城兩週

菲律賓延後解封至7月中旬　呼籲民眾盡快接種

根據路特社，一名政府發言人在29日表示，菲律賓總統杜特蒂將延後首都和附近省份的軟性封城政策執7月中旬，而疫情更嚴重的中部和南部地區則維持嚴格防疫措施。菲律賓的疫情在4月份就攀到高峰，目前首都的感染率相對下降，但當局仍相當懼怕Delta病毒。

在目前現行的防疫政策，首都馬尼拉附近省份禁止娛樂場所、遊樂園和聚會，但允許餐廳、健身房和室內旅遊景點以限制人流方式營運。延伸閱讀：菲律賓官員：杜特蒂延長防疫措施至7月中

嚴防變種！泰國實施新防疫限制

Delta病毒變異株在泰國同樣肆虐中，讓泰國不得頒布新的防疫限制規範，在泰國27日宣布的新規範中，指出28日開始，為期一個月，曼谷和周遭五個省分禁止餐廳內用，購物中心必須在晚間9點前打烊，禁止舉辦20人以上的群聚活動，建築工地須關閉，工人宿舍也封鎖以遏制群聚感染。

五月以來，曼谷工地宿舍爆發37起群聚感染。曼谷有575處這類工地宿舍，住有8萬1千名工人。根據《曼谷郵報》，泰國最嚴重的變種病毒疫區是曼谷，透過病毒基因定序，上周紀錄了331例變種病毒案例，累計共有822人感染Delta病毒變異株。

越南陷危機！胡志明市最大農漁業批發市場爆發疫情

至於曾被譽為「防疫模範生」的越南，在變種病毒的疫情襲來之下也無法倖免，最大城市胡志明市因為傳統市場疫情的關係，又出現新的疫情變化。

根據《越南快訊VnexPress》，越南最大都市胡志明市的農漁業批發市場（Ho Chi Minh City）受到新冠肺炎疫情襲擊，多家菜市場出現確診者，本週一（27）日，至少有7間傳統市場因此關閉。由於疫情嚴峻，胡志明市的菜市場都將從本周一關閉到7月4日，所有攤販都必須改為線上平台，並使用外送服務。

且即便施打過疫苗，也可能有感染的風險。越南地方當局曾於6月15日表示，胡志明市熱帶病醫院（一家國營醫院）的55名工作人員病毒檢測呈陽性，但是先前他們都接種2劑阿斯利康（AZ）疫苗。

如對東南亞系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報團隊早前的報導《越南傳統市場爆發新冠疫情　緊急關閉該區最大市場》，以獲取更多資訊。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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