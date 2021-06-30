奈米級防病毒塗料進駐機場　防疫科技添保護力

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這項新技術於今年2月通過日本國立奈良縣立醫科大學醫學部微生物感染實驗室報告證實，取得抗Covid-19 病毒有效認證，包括日本東京成田、羽田、大阪關西國際機場與日本政府單位醫療院所、知名連鎖企業等已優先採用中。
移民署國境事務大隊指出，機場是國門防疫守護第一線，疫情期間，配合中央流行疫情指揮中心落實邊境防疫政策，執行旅客、機組員查驗工作，配合衛福部協助發燒或疾病就醫旅客快速通關，針對高風險區域旅客開設專檯查驗，以減少與其他旅客接觸機會。針對薩古魯公司主動關心移民官執勤環境與旅客通關安全，噴塗抗病毒塗料，提升防疫效果，特別表達感謝之意。
薩古魯公司在桃園機場第一、第二航廈入出境大廳，針對自動通關查驗櫃檯與查驗通關設備，噴塗親水性奈米級抗病毒塗料，形成無色保護膜，以減少病毒活性，促使國境防疫再升級。塗料施工後，在物體表面固化會形成保護膜，保養方式利用乾淨布加清水或中性洗潔劑擦拭即可，或以用酒精擦拭、不會脫落，避免使用強鹼性化學品和清潔劑及鋼刷等清潔工具。目前國內包括內政部、台北市信義分局已獲捐贈採用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。