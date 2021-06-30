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泰山9旬公嬤捐百萬積蓄防疫　侯友宜：比收到千萬還感動

▲新北市長侯友宜透過視訊的方式，問候92歲的阿公李左任、89歲阿嬤盧月娥這對老夫妻。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜透過視訊的方式，問候92歲的阿公李左任、89歲阿嬤盧月娥這對老夫妻。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-30 16:15:43

「我們想要幫助那些受到疫情影響生活困苦的人！」一對住在泰山區的老夫妻，捐出畢生積蓄100萬元給新北市防疫基金；由於老夫妻不識字，央請孫子代筆寫了封信，連同100萬元支票透過新北市議員宋明宗媒合交給社會局。

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新北市長侯友宜獲悉後，今（30）日上午11點特別透過視訊感謝老夫妻；侯友宜說，老夫妻的善舉「足感心耶！」為新北市的防疫工作注入一股暖流；侯友宜也關心打了疫苗沒？92歲的阿公李左任說他已經打了，89歲的阿嬤盧月娥則因當天身體不適，尚未施打，會安排在最近施打。

侯友宜提醒，在打完疫苗後要多喝水、多休息，如有感覺不適，一定要跟醫護人員說；同時也跟阿、公阿嬤說，有2人的鼓勵和支持，市府一定會更加倍努力，守護好市民的健康和安全。

李左任、盧月娥2人在泰山區務農種田賣菜，後來在泰山新生路和三合路口牧場養幾隻乳牛；2人透過孫子張嘉展代筆指出，2人從少年打拼到老，辛苦了一輩子，省吃儉用，有一點積蓄，如今兒孫長大，看到最近疫情嚴重，有許多人生活受到影響，想起以前年輕時候也曾受人幫助，因此想要回報社會。

阿公、阿嬤在信中也提到，看到侯市長每天為了防疫奔波打拼，非常辛苦，還有許多在第一線的醫護、警消人員、市府團隊；因此捐出100萬元，希望能支持新北市防疫，還說「你們大家辛苦了！」

▲社會局長張錦麗今（30）日上午專程到泰山，當面感謝92歲的阿公李左任、89歲阿嬤盧月娥這對老夫妻。（圖／新北市政府提供）
▲社會局長張錦麗今（30）日上午專程到泰山，當面感謝92歲的阿公李左任、89歲阿嬤盧月娥這對老夫妻。（圖／新北市政府提供）
 

社會局長張錦麗今日上午專程到泰山，當面感謝92歲的阿公李左任、89歲阿嬤盧月娥這對老夫妻，市長侯友宜也隨即透過視訊問候；侯友宜直言，看到阿公、阿嬤的100萬支票比看到1000萬還高興，因為這是2人「辛苦一輩子的老本和QQ儉儉的粒積（積蓄）」，令他非常的感動。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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