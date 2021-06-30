泰山9旬公嬤捐百萬積蓄防疫　侯友宜：比收到千萬還感動

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侯友宜提醒，在打完疫苗後要多喝水、多休息，如有感覺不適，一定要跟醫護人員說；同時也跟阿、公阿嬤說，有2人的鼓勵和支持，市府一定會更加倍努力，守護好市民的健康和安全。
李左任、盧月娥2人在泰山區務農種田賣菜，後來在泰山新生路和三合路口牧場養幾隻乳牛；2人透過孫子張嘉展代筆指出，2人從少年打拼到老，辛苦了一輩子，省吃儉用，有一點積蓄，如今兒孫長大，看到最近疫情嚴重，有許多人生活受到影響，想起以前年輕時候也曾受人幫助，因此想要回報社會。
阿公、阿嬤在信中也提到，看到侯市長每天為了防疫奔波打拼，非常辛苦，還有許多在第一線的醫護、警消人員、市府團隊；因此捐出100萬元，希望能支持新北市防疫，還說「你們大家辛苦了！」
社會局長張錦麗今日上午專程到泰山，當面感謝92歲的阿公李左任、89歲阿嬤盧月娥這對老夫妻，市長侯友宜也隨即透過視訊問候；侯友宜直言，看到阿公、阿嬤的100萬支票比看到1000萬還高興，因為這是2人「辛苦一輩子的老本和QQ儉儉的粒積（積蓄）」，令他非常的感動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。