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台美TIFA復談開幕致詞　鄧振中：盼邁向自貿協定

▲台美今天上午召開第11屆TIFA會議，行政院政務委員鄧振中盼邁向自貿協定。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）
▲台美今天上午召開第11屆TIFA會議，行政院政務委員鄧振中盼邁向自貿協定。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）

中央社

2021-06-30 16:15:50｜2021-06-30 16:19:29

（中央社記者賴于榛台北30日電）台美今天上午召開第11屆TIFA會議。行政院政務委員鄧振中致開幕詞時指出，TIFA會議可讓彼此經濟更為繁榮，創造更多就業機會，希望藉著TIFA的平台，讓雙方不斷加深關係，逐步邁向自由貿易協定。

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睽違5年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA），今天上午7時透過視訊方式召開，台灣由行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表楊珍妮率各部會與談；美國貿易代表署（USTR）則由助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）率美方各單位與談。

行政院預計下午4時30分舉行記者會說明會議內容，稍早則在臉書公布駐美大使蕭美琴、鄧振中的開幕致詞內容。

鄧振中表示，TIFA會議可讓彼此經濟更為繁榮，創造更多就業機會，希望藉著TIFA的平台，可讓雙方不斷加深關係，逐步邁向自由貿易協定。

蕭美琴則說，台灣展現與國際接軌的決心，並累積了美國朝野支持與台灣重啟貿易對話的信心與動能，TIFA將奠定重要的基礎，盼雙方一步一步累積的善意和互信，成為未來洽簽BTA的動力。」

主談人楊珍妮表示，台美雙方團隊為本屆TIFA會議投入許多心力，深入討論各項雙邊經貿議題，也開啟深化雙邊經貿關係的對話，例如環境、勞工、供應鏈、貿易便捷化等議題，期盼會議的豐碩成果。

今天TIFA會議預計就智慧財產權、數位貿易、藥品醫材、貿易便捷化、法規透明化、投資、供應鏈、非市場經濟、金融服務等議題展開對話。另外，為順應國際貿易情勢的變化，雙方也預計納入環保及勞工權利議題。（編輯：林淑媛）1100630

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