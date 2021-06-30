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台美TIFA復談　酈英傑：任期畫下圓滿句點

▲AIT處長酈英傑表示，台美TIFA復談，為他的任期畫下圓滿句點。（圖／NOWnews資料照，翻攝自蔡英文臉書）
▲AIT處長酈英傑表示，台美TIFA復談，為他的任期畫下圓滿句點。（圖／NOWnews資料照，翻攝自蔡英文臉書）

記者張志康/綜合報導

2021-06-30 16:16:43｜2021-06-30 16:19:07

台美貿易暨投資架構協定（TIFA）今（30）日上午透過視訊復談，即將離任的美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）在致詞中表示，TIFA程序此時重新啟動，可說是為他的任期畫下圓滿句點，美台將透過既有TIFA工作小組等機制，持續互動交流。

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TIFA今日上午透過視訊復談，駐美代表蕭美琴與酈英傑為會議開場，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮代表台灣，與美國助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）等人會談。

酈英傑在TIFA復談致詞中表示，他剛接任AIT處長一職時，即列出了任內四個首要優先事項，其中一項便是增進美台經濟與商業關係。酈英傑指出：「當我的團隊和我致力於加強並深化美台經濟關係時，我們將重啟TIFA談判視為重振美台貿易夥伴關係的重要元素。」

酈英傑指出，過去幾年來，美台雙方已在眾多領域上拓展經濟合作關係，這包括與台灣和其他理念相近的夥伴共同提高對鞏固供應鏈韌性的認知，並擴大支持創新及推動經濟成長的數位貿易關係。美台雙方在增進貿易便捷化、擴展環境合作，及確保勞工權益獲得更好的保障上，都有積極合作。

酈英傑認為在他於AIT任職期間，看到台灣在強化智慧財產權的保護上，已經有長足的進展；也看到台灣已經開放金融機構導入雲端服務，並解決美台合作關係中的其他議題。他及團隊都認知蔡政府致力於推進雙邊經濟關係，包括即使必須做出艱難的政治決策，仍然決定採用以科學為基礎的國際標準。

酈英傑表示，這些鼓舞人心的進展奠定了堅實的基礎，今天才能有具建設性且積極正向的討論。美台將透過現有的TIFA工作小組及新建立的工作小組，持續互動交流。

他說，今天的會談將有助於美台經濟關係走在正確的道路上，讓美台在未來能有更多的合作及進展。

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