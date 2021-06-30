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謝承均餐酒館停業月燒百萬　申請紓困金不裁員

▲謝承均疫情期自主停業，餐酒館燒掉百萬。（圖／三立）
▲謝承均疫情期自主停業，餐酒館燒掉百萬。（圖／三立）

記者羅凌筠/台北報導

2021-06-30 16:19:52｜2021-06-30 16:20:02

謝承均（仔仔）投資手搖飲、洗髮精、餐酒館3副業，今（30日）受訪坦言疫情重挫，餐酒館停業1個半月血賠百萬，「損失七位數一定有，最可怕的是房租」，謝承均一個員工不裁，幫他們申請紓困金，7月將重新營業拚外帶、外送。而手搖飲則是另一番新氣象，將要進軍高雄開加盟店，謝承均表示：「可能夏天大家想喝飲料，還是有加盟主願意加盟，所以還是要看各地疫情嚴重程度，台北受影響比較大。」

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▲謝承均不婚不生，最疼2個姪女。（圖／三立）
▲謝承均不婚不生，最疼2個姪女。（圖／三立）
謝承均三級警戒下拍戲，電視台、家裡兩地跑，休假幾乎宅在家裡追劇，問他最長時間可以宅多久？他自嘲：「不到一天吧，我完全不會煮菜，連荷包蛋都不會煎，所以三餐要出去買。」大牙老公知道他不煮飯，在解封前會來他家做菜，當他的個人私廚。因為媽媽、姊姊足不出戶，謝承均有空就回老家送食材，但是怕在外拍戲會讓家人恐慌，他嚴格戴好口罩、不待超過30分鐘，他也表示疫情過後最想出遊，「我答應媽媽每年要帶她去日本玩」。

▲謝承均（右）、亮哲飾演林昀希2個爸爸。（圖／三立）
▲謝承均（右）、亮哲飾演林昀希2個爸爸。（圖／三立）
出道20年鮮少演爸爸，《天之驕女》是謝承均第一部有「大齡兒女」的台劇，他笑說：「心裡還是有點隔閡，私底下警告林昀希不准叫我爸爸。」黃玉榮劇中喊他爹，自己都心虛地視線飄走，謝承均開玩笑鬧他：「你不要臉，敢叫我爸爸。」不婚不生的謝承均其實很喜歡小孩，把哥哥2個女兒當自己孩子疼，「她們一個大學一個要升高中，大姪女一滿18歲就跑來找我喝酒，跟我關係比較像朋友，不敢跟爸爸說的話就跟叔叔說。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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重要，疫苗標示不同
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2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.17%7.83%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
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80.56%19.44%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.55%90.45%
2021-06-28-2021-07-01
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