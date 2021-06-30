謝承均餐酒館停業月燒百萬　申請紓困金不裁員

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謝承均三級警戒下拍戲，電視台、家裡兩地跑，休假幾乎宅在家裡追劇，問他最長時間可以宅多久？他自嘲：「不到一天吧，我完全不會煮菜，連荷包蛋都不會煎，所以三餐要出去買。」大牙老公知道他不煮飯，在解封前會來他家做菜，當他的個人私廚。因為媽媽、姊姊足不出戶，謝承均有空就回老家送食材，但是怕在外拍戲會讓家人恐慌，他嚴格戴好口罩、不待超過30分鐘，他也表示疫情過後最想出遊，「我答應媽媽每年要帶她去日本玩」。
出道20年鮮少演爸爸，《天之驕女》是謝承均第一部有「大齡兒女」的台劇，他笑說：「心裡還是有點隔閡，私底下警告林昀希不准叫我爸爸。」黃玉榮劇中喊他爹，自己都心虛地視線飄走，謝承均開玩笑鬧他：「你不要臉，敢叫我爸爸。」不婚不生的謝承均其實很喜歡小孩，把哥哥2個女兒當自己孩子疼，「她們一個大學一個要升高中，大姪女一滿18歲就跑來找我喝酒，跟我關係比較像朋友，不敢跟爸爸說的話就跟叔叔說。」
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