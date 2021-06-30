COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

屏東Delta變異株又增一人　陳時中宣布擴大地方篩檢匡列

▲指揮中心指揮官陳時中（中）今（30）日表示，因為屏東Delta群聚，再新增兩篩檢站擴大匡列。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指揮官陳時中（中）今（30）日表示，因為屏東Delta群聚，再新增兩篩檢站擴大匡列。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-30 16:20:13

指揮中心指揮官陳時中今（30）日表示，屏東Delta變異株染疫又多一人，為案號14905，是案14298計程車司機的同事，應為21日與案14298、案14410一同用餐，當時檢驗為陰性，現在出現症狀轉為陽性，而因應Delta變異株入侵社區，再新增兩篩檢站擴大匡列，所幸地方篩檢站目前無人陽性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中指出，屏東Delta變異株群聚又新增一例，為案14905，是案14298計程車司機21日跟三名朋友共餐人員中的案14410的同事，當時案14410已經驗出陽性，其同事案14905已經被檢驗過陰性匡列，直到近期檢驗變成陽性，屬於居家隔離中驗出，研判社區的沒有影響。

另外，屏東Delta變種病毒群聚案居家隔離人數為177人，其中175人檢驗陰性，2人檢驗中。陳時中指出，目前屏東往兩部分進行防疫措施，一是社區不斷擴大篩檢，二是醫院持續匡列篩檢。

屏東地方在昨（29）日新增東海國小、建興國小增設篩檢站，昨天檢驗2344人，有2224都是陰性，有100多名還為驗出，現總計有5921人為陰性，120位尚未驗出，「會一圈圈往外擴大篩檢範圍，如果驗出來都是陰性，對社區的威脅會變小。」

而針對確診果農夫妻（案14734、案14816）的枋寮醫院院內篩檢，陳時中說明，全院工作人員住院病人都已採檢包括外包看護、住院病人、陪病家屬，已有392人全數完成都是陰性，再來是接觸者，案14734可能接觸者都列為集中檢疫且已安頓好，目前143人還在檢驗中。

▲中央流行疫情指揮中心今（30）日公布屏東篩檢站最新篩檢結果。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（30）日公布屏東篩檢站最新篩檢結果。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（30）日公布屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（30）日公布屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至6月30日確診13579例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至6月30日確診13579例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.24%81.76%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.17%7.83%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
80.56%19.44%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.55%90.45%
2021-06-28-2021-07-01
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀