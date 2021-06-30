屏東Delta變異株又增一人 陳時中宣布擴大地方篩檢匡列
指揮中心指揮官陳時中今（30）日表示，屏東Delta變異株染疫又多一人，為案號14905，是案14298計程車司機的同事，應為21日與案14298、案14410一同用餐，當時檢驗為陰性，現在出現症狀轉為陽性，而因應Delta變異株入侵社區，再新增兩篩檢站擴大匡列，所幸地方篩檢站目前無人陽性。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-30 16:20:13
陳時中指出，屏東Delta變異株群聚又新增一例，為案14905，是案14298計程車司機21日跟三名朋友共餐人員中的案14410的同事，當時案14410已經驗出陽性，其同事案14905已經被檢驗過陰性匡列，直到近期檢驗變成陽性，屬於居家隔離中驗出，研判社區的沒有影響。
另外，屏東Delta變種病毒群聚案居家隔離人數為177人，其中175人檢驗陰性，2人檢驗中。陳時中指出，目前屏東往兩部分進行防疫措施，一是社區不斷擴大篩檢，二是醫院持續匡列篩檢。
屏東地方在昨（29）日新增東海國小、建興國小增設篩檢站，昨天檢驗2344人，有2224都是陰性，有100多名還為驗出，現總計有5921人為陰性，120位尚未驗出，「會一圈圈往外擴大篩檢範圍，如果驗出來都是陰性，對社區的威脅會變小。」
而針對確診果農夫妻（案14734、案14816）的枋寮醫院院內篩檢，陳時中說明，全院工作人員住院病人都已採檢包括外包看護、住院病人、陪病家屬，已有392人全數完成都是陰性，再來是接觸者，案14734可能接觸者都列為集中檢疫且已安頓好，目前143人還在檢驗中。
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