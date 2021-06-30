疫苗擴大施打 總統要政院與地方政府加速溝通、做好準備
今（30）天又有41萬劑莫德納疫苗抵台，身兼民進黨主席的總統蔡英文在今（30）天的民進黨中常會中指出，加上今天到貨的疫苗，台灣共計取得526萬劑疫苗，未來也預計將取得更多疫苗、擁有更多能量擴大並加速施打，蔡英文也請行政院務必與地方政府加速溝通協調，做好各項準備。
記者劉育辰／台北報導
2021-06-30 16:33:52
蔡英文在今天的民進黨中常會中表示，國內疫情看起來有轉趨平緩；透過多管齊下的處置，Delta病毒也暫時受到控制，但請大家還是要提高警覺。在今天新一批的莫德納疫苗到貨後，台灣從各管道取得的疫苗，將累計超過526萬劑。明天就進入7月，未來2個月，隨著日本提供的第二批AZ疫苗及國際供貨逐漸趨於穩定，台灣預計也將取得更多疫苗，因此將會有能量擴大跟加速疫苗的施打。
行政院與中央流行疫情指揮中心（CDC）已經開始在規劃7、8月加大、加速實施施打的進程，蔡英文也特別拜託行政院和CDC一定要跟各縣市加速溝通協調，做好各項的準備工作。過去一段時間，台灣以防疫必要人員、高齡者為優先接種，主要是考慮防疫的需求和降低重症率、死亡率，從這陣子的疫情發展來看，也陸續收到效果。
蔡英文指出，進入到擴大規模施打的階段後，最大的目標，就是要升級防疫網，提升群體免疫的能力。提高醫療照護能量，強化邊境管理，並且在特定地區實施篩檢、疫調、匡列，以及提高整體疫苗施打率，都是必要的做法，請黨公職幫忙宣導，請民眾來配合。
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