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疫苗擴大施打　總統要政院與地方政府加速溝通、做好準備

▲加上30日到貨的41萬劑莫德納疫苗到貨後，台灣累計取得疫苗到貨後，台灣累計取得526萬劑疫苗，蔡英文要行政院加速與地方政府的溝通，為擴大施打做好準備。（圖／基隆市政府提供）
▲加上30日到貨的41萬劑莫德納疫苗到貨後，台灣累計取得疫苗到貨後，台灣累計取得526萬劑疫苗，蔡英文要行政院加速與地方政府的溝通，為擴大施打做好準備。（圖／基隆市政府提供）

記者劉育辰／台北報導

2021-06-30 16:33:52

今（30）天又有41萬劑莫德納疫苗抵台，身兼民進黨主席的總統蔡英文在今（30）天的民進黨中常會中指出，加上今天到貨的疫苗，台灣共計取得526萬劑疫苗，未來也預計將取得更多疫苗、擁有更多能量擴大並加速施打，蔡英文也請行政院務必與地方政府加速溝通協調，做好各項準備。

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蔡英文在今天的民進黨中常會中表示，國內疫情看起來有轉趨平緩；透過多管齊下的處置，Delta病毒也暫時受到控制，但請大家還是要提高警覺。在今天新一批的莫德納疫苗到貨後，台灣從各管道取得的疫苗，將累計超過526萬劑。明天就進入7月，未來2個月，隨著日本提供的第二批AZ疫苗及國際供貨逐漸趨於穩定，台灣預計也將取得更多疫苗，因此將會有能量擴大跟加速疫苗的施打。

行政院與中央流行疫情指揮中心（CDC）已經開始在規劃7、8月加大、加速實施施打的進程，蔡英文也特別拜託行政院和CDC一定要跟各縣市加速溝通協調，做好各項的準備工作。過去一段時間，台灣以防疫必要人員、高齡者為優先接種，主要是考慮防疫的需求和降低重症率、死亡率，從這陣子的疫情發展來看，也陸續收到效果。

蔡英文指出，進入到擴大規模施打的階段後，最大的目標，就是要升級防疫網，提升群體免疫的能力。提高醫療照護能量，強化邊境管理，並且在特定地區實施篩檢、疫調、匡列，以及提高整體疫苗施打率，都是必要的做法，請黨公職幫忙宣導，請民眾來配合。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.24%81.76%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.17%7.83%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
80.56%19.44%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.55%90.45%
2021-06-28-2021-07-01
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