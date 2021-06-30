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搶打「非」中國製疫苗　上百巴基斯坦勞工襲擊接種站

▲近日有數百名前往沙烏地阿拉伯工作的巴基斯坦勞工，為了搶著接種沙烏地阿拉伯認可的疫苗，襲擊了當地的接種站。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲近日有數百名前往沙烏地阿拉伯工作的巴基斯坦勞工，為了搶著接種沙烏地阿拉伯認可的疫苗，襲擊了當地的接種站。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-30 16:30:35｜2021-06-30 16:31:19

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，各國紛紛展開疫苗接種計畫，不少國家對於疫苗有著迫切需求。先前中國捐贈大量疫苗給巴基斯坦，卻又衍伸出另外的問題。不少在沙烏地阿拉伯工作的巴基斯坦民眾，因為沙烏地阿拉伯的入境限制並未將中國疫苗納入許可清單，可能得面臨高額的隔離費用。近日就傳出，有數百名民眾為了搶著接種沙烏地阿拉伯認可的疫苗，襲擊了當地的接種站。

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根據《CNN》報導，目前巴基斯坦主要依賴中國捐贈的國藥（Sinopharm）、科興（Sinovac）以及康希諾（CanSinoBio），但這對於上萬名在沙烏地阿拉伯工作的巴基斯坦勞工來說反而造成問題。

目前正值疫情期間，沙烏地阿拉伯規定入境都必須施打該國認可的疫苗，其中包含輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AZ）以及嬌生（ Johnson and Johnson）等藥廠的疫苗，未接種疫苗者入境都必須進行隔離。但是隔離的費用相當高昂，讓不少巴基斯坦勞工難以負擔。

甚至傳出，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）一間疫苗接種站28日遭到大批名民眾襲擊，這些人正是在沙烏地阿拉伯工作的巴基斯坦勞工，都是為了搶到沙烏地阿拉伯認可的國際疫苗品牌。有目擊者表示，「當時有大批民眾打破接種站的玻璃，直接闖了進去，因為他們擔心疫苗會用完」接種站的地上也滿是碎玻璃，其他目擊者也表示，大約有上百人襲擊接種站。

伊斯蘭馬巴德衛生官員里亞（Zaeem Zia）表示，就連隔天都還有抗議者到同一間接種中心，人數還翻了一倍，現場「完全是一片混亂」。

在數週前，等待出國工作的勞工已經在全國各地發起抗議，不滿政府對於非中國疫苗的短缺。一名在沙烏地阿拉伯餐廳工作的巴基斯坦民眾伊斯邁爾（Muhammad Ismail）表示，沙烏地阿拉伯隔離的費用約為5000里亞爾（約台幣37000元），「但我的月薪僅只有1800里亞爾（約台幣13380元），怎麼可能負擔得起」。因此他與4名家人特地到伊斯蘭馬巴德接種AZ疫苗。另一名29歲勞工努拉茲（Nouraz Khan ）也有類似狀況，他表示自己很擔心簽證到期，但是已經跑了6個疫苗接種機構，卻仍找不到可接種的AZ疫苗。

巴基斯坦已經透過新冠疫苗全球取得機制（COVAX）獲得了120萬劑AZ疫苗，也在本月初核可40歲以下必須前往外國工作的勞工接種。

▲為加速疫苗施打速度，巴基斯坦政府打算採取激烈手段，讓民眾願意接種。（圖／美聯社／達志影像）
▲不少巴基斯坦勞工因為沙烏地阿拉伯認可的疫苗品牌數量不足，向當地政府發起抗議。圖為巴基斯坦民眾接種資料照。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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