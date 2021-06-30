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枋山群聚再增1例確診　屏縣府枋寮防堵Delta本週關鍵期

▲枋山群聚感染再增一例，屏東縣政府30日公佈確診個案，目前累計增至13人，擴大匡列相關接觸者177人全數於集中檢疫所隔離。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.30）
▲枋山群聚感染再增一例，屏東縣政府30日公佈確診個案，目前累計增至13人，擴大匡列相關接觸者177人全數於集中檢疫所隔離。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.30）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-30 16:58:34

枋山群聚感染再增一例，屏東縣政府30日公佈確診個案，案號「14905」53歲女果農曾與確診司機「14298」、友人「14410」一起吃麵，枋山案累計增至13人；屏縣府表示，女果農於6月22日起居家隔離至30日確診，間隔超過一星期，顯見病毒有潛伏期，枋山案擴大匡列相關接觸者177人全數於集中檢疫所隔離，將密切注意。

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縣長潘孟安強調，這週是疫情重要的關鍵期，請大家務必配合防疫措施，這週守住了，才有下週的防疫新生活。

新增確診枋山個案「14905」部分，衛生局疫調，6月21日曾與「14298」、「14410」一起吃麵，被擴大匡列居家隔離，最初一採陰，6月22日至26日住進防疫旅館，26日後移至集中檢疫所，但28日出現發燒症狀，二採陰轉陽30日確診。因為是在居家隔離中確診，沒有在公共場所的活動史。

▲案號「14905」53歲女果農曾與確診司機「14298」、友人「14410」一起吃麵，26日後移至集中檢疫所，但28日出現發燒症狀，二採陰轉陽30日確診。（圖／屏東縣政府提供,
▲案號「14905」53歲女果農曾與確診司機「14298」、友人「14410」一起吃麵，26日後移至集中檢疫所，但28日出現發燒症狀，二採陰轉陽30日確診。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.30）
目前枋山群聚感染案13人及枋寮果農夫婦共15人中，中央流行疫情指揮中心證實有12人感染印度Delta病毒株，包含秘魯嬤孫「13332」、「13333」及司機「14298」、司機妻子「14595」、外籍看護「14594」、泡茶友人「14412」、共餐友人「14410」、乘客「14409」和其同居友人「14407」、同居友孫子「14408」，及枋寮果農夫婦「14734」、「14816」，其餘人基因定序比對結果雖尚未出爐，但中央流行疫情指揮中心研判感染同一種病毒株機率高。

現階段比較棘手的是，枋寮果農與枋山確診者都曾到過枋寮醫院，是否因此接觸感染，或是有其他感染途徑尚在釐清，但縣府團隊已做最壞的打算與最好的準備，以篩檢站在枋寮醫院週邊築起一圈又一圈的防護。

屏縣府於28日設置防堵第一圈的枋寮國小社區篩檢站，29日增設第二圈東海國小社區篩檢站、建興國小社區篩檢站，逐步擴大篩檢範圍，30日成立前進指揮所迅速有效處理相關防疫業務，盡力阻斷所有可能傳染鏈。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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