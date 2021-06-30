左打周玉蔻右打中央　柯文哲：養名嘴放任膨脹到無法控制

新冠肺炎疫情在台灣近日稍微趨緩，台北市長柯文哲宣布台北市內非疫情熱區的市場攤商或夜市微解封，從1/4的攤商開始逐步開放營業。對此媒體人周玉蔻批評「唯恐天下不亂」引發各界熱議。對此柯文哲今（30）日在防疫記者會上，也將砲口分別對準中央跟周玉蔻，直指政府僱用名嘴到處放消息帶風向，現在名嘴越來越膨脹，反而倒過來影響政府決策。





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柯文哲以過去曾引用的「狗搖尾巴、尾巴搖狗」為例，原本是由狗自己搖尾巴，但現在卻變成把尾巴剁掉都還會自己動。柯文哲解釋，一開始是政府先收買或雇用一些名嘴，對外放消息語帶風向，結果有一天這些名嘴越來越膨脹，甚至回過頭影響政府決策，逼得政府有一天要切割，因為名嘴已經完全沒辦法控制，「政府要去思考怎麼會放任一個人，比中央防疫指揮中心更早公佈一些資料？」





柯文哲也坦言，自己這幾天晚上有看call-in節目（政論節目），「每個人口徑一制表示台北市不做疫調、不匡列。」柯文哲說，這就是「中央廚房」在供應資料，讓每個人講法都相當一致。柯直言台北市到現在4000多人染疫，市府員工100多人染疫也不是很奇怪的事，但就會有很多人說是因為公務員散落在每個角落，因為沒做疫調所以爆發，「已經疫情期間，還滿腦子在搞這種政治動作，只會讓人看起來真的很討厭。」



