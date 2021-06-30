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國巨取得奇力新100%股份　陳泰銘：產品組合更完整

▲國巨取得奇力新100%股份，國巨董座陳泰銘(圖中)表示，雖然這次算是集團內的整併，但可讓國巨產品組合更完整，奇力新市場也能擴及到歐美日等高端市場。（圖／截取自國巨視訊記者會）
▲國巨取得奇力新100%股份，國巨董座陳泰銘(圖中)表示，雖然這次算是集團內的整併，但可讓國巨產品組合更完整，奇力新市場也能擴及到歐美日等高端市場。（圖／截取自國巨視訊記者會）

記者許家禎／台北報導

2021-06-30 16:48:31

國巨與奇力新於今（30）日分別召開董事會通過以股份為對價之股份轉換案，國巨取得奇力新百分之百股份。股份轉換完成後，奇力新將成為國巨百分之百持股之子公司，並終止上市及撤銷公開發行。國巨董座陳泰銘指出，雖然這次算是集團內的整併，但之前嚐到整併普思與基美猶如「蛋糕上奶油的鮮美」，因此透過重整奇力新，將讓國巨的產品組合更完整，奇力新市場也能擴及到歐美日等高端市場。

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本次股份轉換案換股比例為以每 1 股奇力新普通股換發 0.2002 股國巨普通股，新發行股份約當新公司股份8.8%，最終換股比例將依雙方股份轉換契約進行調整，以雙方前一個交易日 (6/29) 的收盤股價換算，本次股份轉換溢價幅度約為 10.01%。

雙方預計於 2021 年 9 月 7 日召開股東臨時會討論該議案，並經相關主管機關核准及換股作業完成後，暫定 2021 年 12 月 30 日為股份轉換基準日。股份轉換完成後，奇力新將成為國巨百分之百持股之子公司，並於股份轉換基準日終止上市及撤銷公開發行。

國巨陳泰銘表示，雖然這算是集團內的整併與重整，但預估國巨EPS會持續成長。他回顧2017年以前，國巨營收有70%來自標準或常規市場，且主要營收來源來自大中華區，30%營收來自特殊品、高端高階應用市場，像是工規、車用、醫療等應用。

陳泰銘指出，兩年前併購美國天線大廠普思電子、一年多前收購美國被動元件大廠基美，已經讓國巨產生很大的質變，也讓國巨在高端應用品上、市場版圖上有所突破。目前國巨常規品與特殊品營收，已經從原本的70%與30%，轉變為50%與50%，且市場涵蓋歐美日高端市場。　

陳泰銘以「嘗到蛋糕上最頂層的奶油滋味」來形容併購後國巨的成績，這樣的質變，讓國巨有相當好的產品組合與穩定獲利，且有高毛利率。他更喊出2023年常規品與特殊品營收要各占20%與80%，也因此他認為整併奇力新，可以把奇力新的產品再納入國巨，讓產品組合更加完整，也可讓奇力新進入大中華區以外的歐美及日本等高端市場。

國巨為全球領先的晶片電阻、鉭質電容、陶瓷電容服務供應商，近年透過國際性併購及內部產品組合優化調整後，公司著重在高階規格產品佈局，整合產品、技術及通路以符合客戶優化供應鏈的需求，並持續聚焦於車用、工業、醫療、航太、5G/IoT等高階利基市場；奇力新為電感元件專業製造商，主要市場以大中華區消費性電子、行動裝置及通訊應用為主。

奇力新一直以來是國巨的關聯企業並保持獨立營運，這次與國巨百分之百的股權轉換，將可加強雙方更緊密的運作來提高綜效。透過本次的整併，將使國巨的產品組合更加完整，同時奇力新亦可透過國巨的全球通路，進入歐美及日本等高端市場，以及汽車、工規、醫療、航太與5G/IoT等高階應用，為彼此的客戶、股東與員工創造更高的價值。

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