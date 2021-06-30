強調沒有微解封！陳時中透露開放餐飲內用條件

國內疫情才剛見有趨緩之勢，卻又遭逢印度Delata變種病毒入侵社區，許多人對於三級解封一等再等相當期盼，尤其是餐飲業者相當關注何時可以開放內用，因此北市府日前也呼籲應「微解封」，指揮中心指揮官陳時中今（30）日強調，「沒所謂微解封！三級警戒就是外帶不內用」，而餐飲內用相關指引已持續準備，希望大家遵守三級警戒管制。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-30 16:55:24
針對7月12日解封後餐飲業開放內用希望大不大？陳時中指出，當然是要要看疫情的控制還有餐飲業的內部管理狀況如何應變，「不過目前經過檢查不是說完全不可能，但還是講疫等情控制為止」，另外相關指引不斷準備中，讓各個業者在開業前有準備時間。
而針對北市府不斷提出的「微解封」，陳時中強調，「沒所謂微解封，三級警戒就是外帶不內用那我希望大家遵守三級警戒，這波完了後，再用相關指引把社會經濟維持住。」
另外針對部分地方開放夜市，陳時中回應，一部分場所開放與否是授權地方政府來做，而未來怎麼做會在7月12日再做決定」，關係到戰備整備跟平時管理要怎麼做Ｍ都會這樣子一波一波的這段時間推出來。
陳時中指出，「只要疫情有控制、指引有信心，就會開放，跟經濟部跟相關團體在符合疫情跟防疫來做，不管做標章或核可監督跟後續的跟檢查管理，步步都到位就會考慮有限度的開放可能性。」
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