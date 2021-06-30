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白宮證實台灣取得疫苗途徑被截斷　民進黨盼朝野團結對外

▲白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示美國有留意到台灣取得疫苗途徑「被截斷」，民進黨發言人周江杰30日呼籲朝野應團結對外。（圖／NOWnews資料照）
▲白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示美國有留意到台灣取得疫苗途徑「被截斷」，民進黨發言人周江杰30日呼籲朝野應團結對外。（圖／NOWnews資料照）

記者劉育辰／台北報導

2021-06-30 16:56:10

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在今（30）日接受媒體訪問時表示，美國有留意到台灣取得疫苗的途徑「被截斷」一事；民進黨發言人周江杰表示，政府不斷向社會大眾說明台灣在外購疫苗時，確實有受到外界干擾，而白宮發言人的說法也證實確有此事，呼籲在野黨團結對外，爭取疫苗，維護國人健康。

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周江杰表示，白宮的說法證明台灣政府並非沒有外購疫苗；其實台灣政府早就向國際採購疫苗，但卻受到外力干擾。這個「外力截斷台灣取得疫苗」的動機應該不是善意的，畢竟全球人類受到病毒影響，盡快透過疫苗確保人類的健康應該是最優先事項。

周江杰說，這也說明了為什麼日本、美國會在很短的時間內，高效率地用大量的疫苗支援台灣的原因，同時間中國外交部和國台辦卻對此發表批評言論，顯然這個所謂「外界的不當干擾」確有此事。

周江杰也呼籲在野黨，不要忽略台灣在國際上遇到的諸多挑戰，以及中國干擾台灣取得疫苗的言行，朝野應該團結一致，爭取疫苗維護國人健康才是全民之福。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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重要，疫苗標示不同
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2021-06-29-2021-07-02

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是，應該比照口罩，全面徵用
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不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
82.95%17.05%
2021-06-28-2021-07-01

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不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
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