白宮證實台灣取得疫苗途徑被截斷 民進黨盼朝野團結對外
白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在今（30）日接受媒體訪問時表示，美國有留意到台灣取得疫苗的途徑「被截斷」一事；民進黨發言人周江杰表示，政府不斷向社會大眾說明台灣在外購疫苗時，確實有受到外界干擾，而白宮發言人的說法也證實確有此事，呼籲在野黨團結對外，爭取疫苗，維護國人健康。
記者劉育辰／台北報導
2021-06-30 16:56:10
周江杰表示，白宮的說法證明台灣政府並非沒有外購疫苗；其實台灣政府早就向國際採購疫苗，但卻受到外力干擾。這個「外力截斷台灣取得疫苗」的動機應該不是善意的，畢竟全球人類受到病毒影響，盡快透過疫苗確保人類的健康應該是最優先事項。
周江杰說，這也說明了為什麼日本、美國會在很短的時間內，高效率地用大量的疫苗支援台灣的原因，同時間中國外交部和國台辦卻對此發表批評言論，顯然這個所謂「外界的不當干擾」確有此事。
周江杰也呼籲在野黨，不要忽略台灣在國際上遇到的諸多挑戰，以及中國干擾台灣取得疫苗的言行，朝野應該團結一致，爭取疫苗維護國人健康才是全民之福。
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