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全球顯示螢幕市場回溫　研調機構估產值年增13%

▲調研機構調查顯示，受全球顯示螢幕市場回溫影響，全年產值年增率估可上看13.5%。（圖／NOWnews資料照，台灣三星提供）
▲調研機構調查顯示，受全球顯示螢幕市場回溫影響，全年產值年增率估可上看13.5%。（圖／NOWnews資料照，台灣三星提供）

記者張志康/綜合報導

2021-06-30 17:02:11

研調機構集邦科技調查顯示，由於今年全球顯示器市場回溫，上游零組件因短缺漲價，發光二極體（LED）顯示螢幕廠商也同步調漲產品售價，LED顯示螢幕全年產值可望上升至62.7億美元，年增率達13.5%。

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研調機構集邦表示，2020年全球LED顯示螢幕市場受疫情影響，整體產值僅55.3億美元，年減12.8%，其中以歐美地區需求下滑最明顯；今年隨著各國疫苗施打率提升進而逐步解封，各大商業活動及運動賽事如歐洲足球聯賽、東京奧運等也陸續恢復舉行，使整體需求逐漸復甦。

此外，驅動IC、五金建材、LED元件等上游材料成本相繼上漲，為維持基本獲利，包括利亞德（Leyard）、洲明科技（Unilumin）、艾比森（Absen）等LED顯示螢幕廠商陸續調漲產品售價。

集邦科技進一步指出，觀察2020年LED顯示螢幕廠商排名動向，利亞德去年海外業務受疫情影響，儘管總營收有所下跌，市占率仍達11.3%，排名全球第一；洲明科技也同樣面臨海外業績衰退，但在擴大中國市場業務比重的策略下，營收僅微幅下跌，以10.8%市占率位居第二名；強力巨彩則主要以中國市場為主，透過積極經營通路銷售，使其營收逆勢增長，位居第三名；列居第四至第八名的還包括達科電子（Daktronics）、海康威视（Hikvision）三星電子（Samsung Electronics）、艾比森、山西高科（Shanxi High-tech Huaye）。

整體而言，儘管去年大多數廠商營收表現因疫情衝擊而有所下滑，尤其以歐美作為主要銷售市場的業者影響甚鉅，包括利亞德、洲明科技和艾比森等。然而，以中國為主力市場的業者如強力巨彩、山西高科等，自去年第三季以來需求便逐漸回溫，至第四季達到高峰，進而拉升去年前八大LED顯示螢幕廠商的市占至58%，相較2019年的54%上升4個百分點。

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