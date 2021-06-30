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禾馨還能施打疫苗？北市府證實：旗下有一家診所未違規

▲台北市副市長蔡炳坤證實，禾馨診所旗下還有一間小禾馨民權小兒科專科診所，因為並未違規，所以還具有疫苗施打資格。（圖／翻攝google地圖）
▲台北市副市長蔡炳坤證實，禾馨診所旗下還有一間小禾馨民權小兒科專科診所，因為並未違規，所以還具有疫苗施打資格。（圖／翻攝google地圖）

記者丁上程／台北報導

2021-06-30 17:03:37

日前因為違規為不具資格者施打疫苗，遭到北市府開罰的禾馨診所，不僅遭到開罰230萬元，旗下四間診所也遭北市府取消疫苗施打資格。不過北市府開放第四梯次預約施打疫苗後，赫然發現小禾馨民權小兒科專科診所還在名單內，且另一間被取消施打資格的禾馨民權診所，也在臉書上PO文表示能夠為孕婦預約施打疫苗，也讓外界質疑北市府是否未嚴格執行罰則？對此台北市副市長蔡炳坤表示，小禾馨民權小兒科專科診所並未違規，所以還是可以施打疫苗。

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禾馨診所旗下的診所，其中小禾馨小兒專科診所、禾馨民權婦幼診所、小禾馨士林小兒專科診所以及小禾馨懷寧小兒專科診所，在日前因為違規施打疫苗，而遭到北市府總計開罰230萬元，並且取消其合約疫苗施打資格。不過禾馨民權婦幼診所昨日上午卻在臉書上PO文，表示能為孕婦預約施打疫苗；此外也有民眾發現，同為禾馨名下的小禾馨民權小兒科專科診所，竟然還有出現在第四梯次預約施打疫苗的地點內，引發外界討論。

蔡炳坤表示，當初開罰的是禾馨診所旗下的四間違規施打診所，而經查小禾馨民權小兒科專科診所並未有違規施打的紀錄，在「賞罰分明」的情況下，該診所還是北市府的合約疫苗施打診所，所以可以為年長者施打疫苗。不過蔡炳坤也強調，衛生局供應給各診所的疫苗都有特定的施打用途，若有診所踰矩將疫苗施打給其他對象，也將會依法撤銷其施打資格並開罰。

▲台北市30日起將開放72歲以上長者預約施打疫苗。（圖／台北市政府提供）
▲台北市30日起將開放72歲以上長者預約施打疫苗。（圖／台北市政府提供）
 

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