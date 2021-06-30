中市連5「嘉玲」 盧秀燕：疫情還沒到終點再忍一忍

台中市今（30）日本土0確診，已連續5日「嘉玲」報到。市長盧秀燕在流行疫情指揮中心線上記者會表示，連續五天迎來「嘉玲」，但也呼籲疫情還沒有到終點，還是忍不住提醒市民，疫苗打的還不夠，防疫作為不可鬆懈，市民仍需再忍一忍。
記者柳榮俊/台中報導
2021-06-30 17:11:07
市府今下午召開台中市流行疫情指揮中心線上記者會，盧秀燕表示，台中市約剩下8000多劑AZ疫苗，今日上午同步在台中40個快打站為75歲以上長輩施打，截至12時止總計施打8540人，施打意願較預期高，評估應是近期Delta病毒侵台，喚醒長輩們居安思危意識，另1處和平衛生所快打站則於下午開打，提供原住民長輩施打疫苗；盧也補充，75歲以上長者過去未曾施打疫苗且今也未施打完成者，本週將開放施打莫德納疫苗。
對於疫苗殘劑，盧秀燕指出，台中首創疫苗殘劑預約登記作業機制，昨日上午9時開放登記，民眾施打意願踴躍造成網路爆量，創下登記平台300萬次的點擊與瀏覽，最後共有1萬9935人成功預約。她指出，疫苗殘劑施打將秉持「公平、公開、公布」的三公原則進行，避免民眾現場群聚等候；此外，今上午開設40個快打站共有21劑殘劑，其中34站疫苗全數為長輩施打完成沒有殘劑，6個站有殘劑產生，開放預約民眾施打。
市府研究發展考核委員會主委吳皇昇說明，因疫苗數量有限且打氣增溫，目前殘劑預約施打機率約0.11%，未來殘劑開放預約將再視情況而定，於公告施打前兩日公佈站點、前一日開放預約、並在當日視現場殘劑情況按序通知民眾；此外，吳主委補充，因每次疫苗開放施打數量、站點和廠牌皆不相同，若民眾當次預約未成功施打殘劑需重新再預約，確保疫苗施打「三公原則」，對所有人皆「公平」、預約系統「公開」、施打名單「公布」，並將排序與現場施打作業錄影存證。