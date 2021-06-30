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TIFA重要成果：台美成立工作小組　就不同議題持續討論

▲談判代表、行政院政委鄧振中。（圖／行政院提供）
▲談判代表、行政院政委鄧振中。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-06-30 17:14:41｜2021-06-30 17:49:01

睽違五年，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議今（30）日舉行。談判代表、行政院政務委員鄧振中表示，美方對於我國去年8月自訂萊克多巴胺豬肉安全容許量相關規範表示讚許，也因此促成這次會議舉行。

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鄧振中說，距離上次2016年已經五年了，這個會議對增進台美經貿關係有很大重要性，三周前決定要開，三個禮拜之內順利開了這個會，顯示美方對於台灣重視。他說，此次議題涵蓋相當廣泛，大體上歸納為兩類，第一，深化雙邊關係、第二，協助疫後復甦。

鄧振中說，會中我方向美方表達，台灣終究希望能夠跟美方簽署貿易協定，我方也都瞭解，兩個國家有這麼大貿易量，要簽貿易協定需要很長的時間洽談，這次會議讓雙方關係更緊密，大家願意更合作把基礎打好，逐步朝目標邁進。

鄧振說也說，雙方都認知不能以一年舉行一次TIFA維持關係，將來會就不同項目成立工作小組，整年度不斷就議題討論，台美雙方未來一年會非常密切，這是這次會議裡面重要的成果。

針對工作小組，鄧振中強調，現在沒有算有幾個，因為相當多，層級的話就看需求，由主管部會負責，行政院經貿談判辦公室協助協調。

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