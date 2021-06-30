台中6萬2300劑莫德納 優先開放孕婦接種

中央撥配台中莫德納疫苗6萬2300劑疫苗，預計明早配達台中，市長盧秀燕今（30）日宣布，這一批疫苗將陸續配發婦產科診所、醫療院所及快打站，7月1日至5日優先開放孕婦、7月2日至5日開放75歲以上長者與長照人員接種。

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盧秀燕今下午召開台中市流行疫情指揮中心記者會表示，中央這一批莫德納疫苗分配給各縣市總計110萬劑，台中第一波獲配6萬2300劑，目前台中75歲以上長輩約8萬人尚未施打疫苗，另有孕婦約1萬5000人、第5類長照機構人員約5000人尚未施打疫苗，合計約10萬人，獲配疫苗數量仍不足，市府會優先提供上述族群接種，預計7月8日台中可再獲配第二波4萬1300劑疫苗。

盧秀燕指出，中央對於這批莫德納疫苗分配有嚴格規定，市府會遵照陳時中部長宣布的分配原則施打，然而，因獲配疫苗數量有限，第一波優先開放孕婦、75歲以上長輩及第1至6類人員接種，包含長照人員，尚未能開放給第7類人員及75歲以下長輩施打，待後續其他疫苗逐步到位，市府會陸續開放其他類別人員接種。

衛生局長曾梓展說，7月1日至5日婦產科合約院所開始施打，孕婦7月1日起可向婦產科合約院所或7月2日起可經產檢醫師評估後至台中市各合約院所預約施打；7月2日至5日開放18家專責醫院、7月3日至5日開放全市22家地區醫院及306家基層診所，提供第1至6類人員及75歲以上長輩預約施打；7月3日、4日安排快打站，提供台中市75歲以上長輩接種，市府已完成造冊並透過里鄰系統投遞「施打疫苗通知單」，無須預約，前往指定快打站即可接種疫苗。