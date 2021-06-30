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疫苗預約系統扛住壓力！柯文哲：開放半小時湧4萬人預約

▲台北市長柯文哲30日表示，開放第四梯預約疫苗，民眾相當踴躍，僅半個小時就有近四萬人上線預約。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲30日表示，開放第四梯預約疫苗，民眾相當踴躍，僅半個小時就有近四萬人上線預約。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-30 17:30:48

台北市政府今（30）日上午8時起，開放72歲以上長者以及55歲以上原住民，透過網路預約施打疫苗。台北市長柯文哲在下午的防疫記者會上指出，系統開放5分鐘內就湧入1.6萬人登記預約，30分鐘則累計近4萬人完成預約，雖然造成系統相當大的壓力，不過過程中並未出現當機的情況，也算是通過壓力測試。而累計至今天下午2時，已經有6.2萬人登記成功，為預約總量的71%。

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由於預約的情況相當踴躍，柯文哲也打趣表示這次是民眾對於莫德納意苗「情有獨鍾」，其中應該有很多在之前沒有預約也沒有施打的年長者。柯文哲強調，目前還剩下2.5萬個名額，民眾可以把握明天最後一天早上八點到下午五點上網預約。

由於這次的預約人數較以往來得多，柯文哲也提醒民眾在預約時間抵達即可，否則現場人數多造成群聚，同時讓醫院端不管是人員、物資，都可以要做準備，預約者也有最大自由選擇時間、空間。副市長蔡炳坤也補充說明，針對未預約接種者、預約但因故未到者，特別安排同仁於本周六、日加班，開放區公所民政課接受民眾電話登記，預計於下周二在安排接種。

▲台北市30日起將開放72歲以上長者預約施打疫苗。（圖／台北市政府提供）
▲台北市30日起將開放72歲以上長者預約施打疫苗。（圖／台北市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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