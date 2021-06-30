締造新里程碑！台灣鋼鐵業支持台美TIFA復談

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去(109)年蕭美琴大使赴美上任前，透過行政院經貿談判辦公室政委鄧振中、主委楊珍妮，邀請台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟及中鋼公司執行副總經理黃建智等共商台美鋼鐵事務，深入交流全球供應鏈變化趨勢及駐美代表處扮演的功能。
翁朝棟說，透過該場合，他根據中鋼委託美國智庫的研究報告，向蕭美琴大使表達個別產業要單獨向美方提出關稅減免或額度保障等貿易諮商的確相當困難，期待政府能透過恢復台美貿易暨投資架構協定(TIFA)談判後，再逐步展開至BTA的洽簽、進而商談相關貿易障礙的排除。
台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟非常感謝蕭美琴大使將此事放在心上，赴美後仍持續關注鋼鐵業的投資與貿易議題，迄今這些努力終於開花結果，鋼鐵業非常肯定政府及駐美代表處的付出，樂見並全力支持台美貿易暨投資架構協定(TIFA)復談。
翁朝棟指出，美國經濟今(110)年起已擺脫新冠疫情的衝擊快速回溫，美國鋼價近期屢創下歷史新高(也是全球最高)，受惠於相關消費與投資強勁動能，台灣鋼鐵業對美的出口量價也已明顯由谷底反彈。
另外，拜登政府上任後，積極推動綠色新政，未來將投入大規模的綠色基礎建設及相關環保投資，台灣鋼鐵業早具備生產高效節能鋼材的能力，無論在建築、能源或電動車用鋼材等領域都有顯著實績，在現今全球供應鏈面臨解構與重整的態勢下，除了資通訊及電子產業，台灣鋼鐵業無疑也能成為美國穩定可靠的供應鏈盟友。
翁朝棟強調，現今國際間鋼鐵業仍充斥著如反傾銷、防衛措施等各項貿易障礙，美國是台灣鋼鐵業重要的市場與合作夥伴，台美關係的推展與深化，對台灣整體鋼鐵產業供應鏈在競爭力的提升及外銷實績上都具有實質的助益，他代表台灣鋼鐵業界感謝政府對台美TIFA復談的努力，也樂見這次復談為雙方踏出恢復BTA的第一步，未來在相關談判中，若能將232關稅列入談判項目，有機會降低進口稅率，尤其是冷軋、鍍面產品因無反傾銷稅或反傾銷稅率低，有助於我國單軋業者銷美，以及美方舒緩目前因供需失衡，導致居高不下的高鋼價及衍生的通膨壓力。
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