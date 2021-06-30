戶頭飛來1.4兆橫財！他急向銀行求證 煎熬4天後夢醒時分
如果一覺醒來發現自己戶頭多了上兆存款，那是什麼感覺？就算明知是一場夢，心裡還是很感動嗎？美國一位房仲就親身經歷了這樣的奇遇，日前他發現戶頭裡多了500億美元鉅款、約新台幣1.39兆元，深諳金融常識的他立即告知銀行此事，並向對方求證。結果一等就是4天，最後夢醒時分更讓他大嘆實在煎熬！
編輯中心/綜合報導
2021-06-30 17:44:38
根據《紐約郵報》報導，這位一度坐擁500億美元、秒登全球第25位富豪的房產經紀人名叫詹姆斯（Darren James），今年47歲。他透露自己在6月上旬的一個週末，與老婆突然發現兩人的家庭戶頭裡面多了一筆500億美元的存款，讓他又驚又喜。
不過詹姆斯畢竟從事金融經濟相關的行業，心裡清楚若隨意花用這筆財產，最後才發現是烏龍一場的話，可是要吃上官司。於是他立即向銀行求證此事。詹姆斯表示，自己與老婆設想了許多可能性，或許是家族中某個神秘遠房親戚突然過世留下大筆遺產，又或是兩人無意間在網路上中了大獎。
而且銀行並未在第一時間澄清，而是整整花了4天時間調查。詹姆斯透露，在那4天間看到自己的存款數字後面有一大串的0，感覺很酷，雖然並不能用那筆錢做任何事。最終銀行也確認，原來是發生了某種技術性錯誤，導致詹姆斯戶頭出現不屬於他的鉅款，如今已經更正。（編輯：倪浩軒）