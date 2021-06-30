COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

女主播「長考一個月」赴美打疫苗　揭真實心聲：壓力很大

▲周玉琴赴美打新冠肺炎疫苗。（圖／周玉琴臉書）
▲周玉琴赴美打新冠肺炎疫苗。（圖／周玉琴臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-30 17:52:23｜2021-06-30 18:05:46

中天主播周玉琴昨（29日）在臉書發文，透露考慮了1個多月，決定飛到美國打疫苗，她今天入境後4小時，就到機場附近藥局打第一劑，不過坦言飛這一趟真的不輕鬆，「荷包壓力、心理壓力都很大。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲周玉琴考慮許久，才決定飛美國打疫苗。（圖／周玉琴臉書）
▲周玉琴考慮許久，才決定飛美國打疫苗。（圖／周玉琴臉書）
周玉琴表示，上週還在台灣就先上網預約，選定輝瑞，今天一到藥局，報上姓名、生日等個資，確認無誤就可以施打，打完留在現場觀察15分鐘，沒異狀便可領注射證明，等21天再打第二劑。

▲▼周玉琴接種輝瑞疫苗。（圖／周玉琴臉書）
▲▼周玉琴接種輝瑞疫苗。（圖／周玉琴臉書）
▲▼周玉琴接種輝瑞疫苗。（圖／周玉琴臉書）
「整個過程極簡單，而且沒人！沒人！沒人跟你搶！不用跪求苦等，不用乞討謝恩」，周玉琴形容，在這裡打疫苗就是「隨時隨地隨選，愛打不打隨便你，求你打的是美國政府」！

但周玉琴也大嘆：「可是沒有財力，沒有親友投靠，不敢承擔旅遊風險的台灣人該怎麼辦，依然只能忍受漫長黑暗的等待...」

另外，周玉琴分享搭飛機的過程，發現並非人人都穿防護衣，同班機有穿的多為年輕人，她上機後沒用影音設備，幾乎都在睡覺、調時差，毯子也沒拿，雖然全身穿的密不透風，還是會覺得冷，至於飲食，她說自己等前後左右乘客都吃完才挑重點吃，「喝水是用餐時順便就喝完一瓶」。（編輯：楊穎軒）

▲周玉琴在飛機上也是戰戰兢兢。（圖／周玉琴臉書）
▲周玉琴在飛機上也是戰戰兢兢。（圖／周玉琴臉書）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
0%100%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.9%82.1%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.27%7.73%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
82.95%17.05%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.43%90.57%
2021-06-28-2021-07-01
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀