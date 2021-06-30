女主播「長考一個月」赴美打疫苗　揭真實心聲：壓力很大

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周玉琴表示，上週還在台灣就先上網預約，選定輝瑞，今天一到藥局，報上姓名、生日等個資，確認無誤就可以施打，打完留在現場觀察15分鐘，沒異狀便可領注射證明，等21天再打第二劑。
「整個過程極簡單，而且沒人！沒人！沒人跟你搶！不用跪求苦等，不用乞討謝恩」，周玉琴形容，在這裡打疫苗就是「隨時隨地隨選，愛打不打隨便你，求你打的是美國政府」！
但周玉琴也大嘆：「可是沒有財力，沒有親友投靠，不敢承擔旅遊風險的台灣人該怎麼辦，依然只能忍受漫長黑暗的等待...」
另外，周玉琴分享搭飛機的過程，發現並非人人都穿防護衣，同班機有穿的多為年輕人，她上機後沒用影音設備，幾乎都在睡覺、調時差，毯子也沒拿，雖然全身穿的密不透風，還是會覺得冷，至於飲食，她說自己等前後左右乘客都吃完才挑重點吃，「喝水是用餐時順便就喝完一瓶」。（編輯：楊穎軒）
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